При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пострадали 10 военных

При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пострадали 10 военных

Как сообщили в Северном флоте, военнослужащие отравились продуктами горения, им оказали помощь. Пожарным удалось локализовать очаг задымления на судне

При пожаре на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали десять военнослужащих, сообщает пресс-служба Северного флота.

«В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет», — заявили в пресс-службе. Там сообщили, что военных с «малейшими признаками отравления продуктами задымления», либо обратившихся за помощью, направили в медучреждения.

Как заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, всего пострадали 12 человек, идут поиски еще трех пропавших.

В пресс-службе Северного флота добавили, что очаг задымления в одном из отсеков судна локализован, пожарные продолжают его проливку.