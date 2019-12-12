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При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пострадали 10 военных
Как сообщили в Северном флоте, военнослужащие отравились продуктами горения, им оказали помощь. Пожарным удалось локализовать очаг задымления на судне

При пожаре на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали десять военнослужащих, сообщает пресс-служба Северного флота.

«В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет», — заявили в пресс-службе. Там сообщили, что военных с «малейшими признаками отравления продуктами задымления», либо обратившихся за помощью, направили в медучреждения.

Фотогалерея 
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Фоторепортаж

Как заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, всего пострадали 12 человек, идут поиски еще трех пропавших.

В пресс-службе Северного флота добавили, что очаг задымления в одном из отсеков судна локализован, пожарные продолжают его проливку.

Общество
ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных

Ранее источники информагентств сообщили, что в реанимации находятся шестеро пострадавших, состояние одного из них врачи оценили как средней степени тяжести. СМИ опубликовали имена госпитализированных в Мурманскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» начался утром 12 декабря. Крейсер, который находится на ремонте в центре «Звездочка», загорелся во время проведения огневых работ в первом энергоотсеке крейсера. Пламя удалось локализовать. Всех рабочих эвакуировали с корабля, среди них, по данным Северного флота, никто не пострадал.

Ситуацию с пожаром взял под контроль глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам главы Объедиенной строительной корпорации (ОАК) Алексея Рахманова, происшествие не должно повлиять на сроки ремонта корабля, который доложен закончиться к 2022 году.

Авторы: Константин Нагаев, Наталия Анисимова
Теги: «Адмирал Кузнецов», пожар, пострадавшие
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