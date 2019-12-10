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Глава ОСК пообещал отремонтировать «Адмирал Кузнецов» в срок к 2022 году

Аварии в 2017 и 2018 годах не повлияли на сроки модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», работы идут по графику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

По его словам, в октябре была выполнена полная дефектация, которая выявила необходимость дополнительных работ.

«Исходя из первоначального контрактного срока завершения ремонта — 2022 год, мы никуда не выбиваемся», — цитирует Рахманова телеканал «Звезда».

Тяжелый авианесущий кроейсер «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году и входит в состав Северного флота. Он может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. Это единственный авианесущий крейсер в России.

В 2017 году, когда судно возвращалось из Средиземного моря, где принимало участие в операции против «Исламкого государства» (ИГ, запрещена в России) в Сирии, произошла авария. Во время похода крейсер потерял два истребителя, которые потерпели аварии при заходе на посадку. После этого «Адмирал Кузнецов» прибыл в Североморск на ремонт.

Осенью 2018 года в плавучем доке ПД-50, где проходил ремонт крейсера, произошла авария. В результате нее плавдок частично затонул, а на палубу корабля упал 70-тонный башенный кран. При инциденте погиб один человек, несколько пострадали. «Адмирал Кузнецов» получил механические повреждения. Его ремонт оценивался в 40 млрд руб. Сейчас над кораблем работают на заводе «Звездочки», который входит в ОСК.

Теги: флот, ОСК, «Адмирал Кузнецов»
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