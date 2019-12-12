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Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» выросло до 10
По данным источников информагентств, шесть человек госпитализированы. Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что пострадали двое военных, которые получили ожоги дыхательных путей

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Североморске, возросло до десяти. Об этом сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, шестеро пострадавших находятся в реанимации. «Состояние лишь одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести», — заявил собеседник ТАСС.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что при попытке потушить огонь на крейсере пострадали двое военных, которые получили ожоги дыхательных путей. По данным источника ТАСС, это офицер и матрос-контрактник, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» начался утром 12 декабря при проведении огневых работ в первом энергоотсеке, сообщили ранее РБК в пресс-службе АО «Центр судоремонта «Звездочка». Как заявили в пресс-службе Северного флота, всех рабочих эвакуировали с крейсера, среди них нет пострадавших.

Материал дополняется


 

Теги: «Адмирал Кузнецов», пожар, пострадавшие
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