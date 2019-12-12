Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Фоторепортаж

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Североморске, случился пожар, есть пострадавшие. Это единственный корабль такого типа в Российской армии, в 2017 году его использовали при операции в Сирии

Задымление на крейсере началось при проведении сварочных работ Пострадали ​ двое военных, которые пытались потушить огонь, у обоих ожоги дыхательных путей На корабле сейчас нет вооружения и боеприпасов, заявили ​ в пресс-службе Северного флота Пожар удалось локализовать, но огонь еще не потушен «Адмирал Кузнецов» пришвартован в Североморске. Крейсер поставлен на ремонт после возвращения из Сирии — в 2017 году он был в походе в Средиземном море и наносил ракетные удары по береговым объектам боевиков На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» можно разместить 60 летательных аппаратов, в том числе 30 самолетов. Это уникальный для российского флота корабль