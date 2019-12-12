Мантуров взял на контроль ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове»

Мантуров взял на контроль ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове»

Ситуация с пожаром на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» находится на контроле у главы Минпромторга России Дениса Мантурова, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве рассказали, что Министерство промышленности и торговли взаимодействует по происшествию на крейсере с Объединенной судостроительной корпорацией, Министерством обороны и правительством Мурманской области.

После тушения пожара будет принято решение об участии представителей Минпромторга в расследовании, оценке ущерба и выработке решений по его ликвидации, сообщили в ведомстве.