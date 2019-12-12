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Мантуров взял на контроль ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове»

Ситуация с пожаром на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» находится на контроле у главы Минпромторга России Дениса Мантурова, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве рассказали, что Министерство промышленности и торговли взаимодействует по происшествию на крейсере с Объединенной судостроительной корпорацией, Министерством обороны и правительством Мурманской области.

Фотогалерея 
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Фоторепортаж

После тушения пожара будет принято решение об участии представителей Минпромторга в расследовании, оценке ущерба и выработке решений по его ликвидации, сообщили в ведомстве.

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ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных

На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», ремонтом которого занимался филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка», в четверг вспыхнул пожар при проведении сварочных работ. В пресс-службе «Звездочки» РБК сообщили, что возгорание произошло в первом энергоотсеке крейсера.Пожарным удалось локализовать возгорание. По данным пресс-службы Северного флота, в результате пострадали двое военных.

«Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. Он входит в состав Северного флота. Это единственный авианесущий крейсер России, он может принимать 28 самолетов и 24 вертолета. В 2017 году крейсер совершил поход к Сирии и участвовал в операции против боевиков, после чего его отправили на ремонт в Североморск. По словам главы ОСК Алексея Рахманова, завершить ремонт крейсера планировалось к 2022 году.

Теги: «Адмирал Кузнецов», пожар, Мурманск
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