По предварительным данным, пожар начался в первом энергоотсеке крейсера во время сварочных работ

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе завода «Звездочка», с которым Минообороны заключило контракт на ремонт крейсера. В феврале 2017 года крейсер прибыл на ремонт в Североморск после участия в военной операции в Средиземном море против боевиков в Сирии.

Возгорание произошло в трюме первого энергоотсека, отметили в «Звездочке». «В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, находившиеся на борту корабля, эвакуированы. На текущий момент сведений о пострадавших нет. Информация уточняется», — добавили в пресс-службе.

Источник «Интерфакса» сообщал, что пострадал один человек. Позже, как передавал ТАСС со ссылкой на источник, стало известно о пяти пострадавших. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы передает, что один рабочий пропал без вести. Источник «Интерфакса» заявил, что с таким статусом числились три человека, двоих из них уже нашли живыми. По его информации, с горящего крейсера удалось эвакуировать шесть человек.

В пресс-службе «Звездочки» ТАСС сообщили, что на крейсере работали более 400 человек. «Пока всех пересчитаем, займет какое-то время. Такого, чтобы кого-то на носилках выносили, такого нет», — отметили в «Звездочке».