Глава ОСК оценил вероятность переноса сроков ремонта «Адмирала Кузнецова»

Пожар, произошедший в четверг на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», не должен привести к переносу срока завершения ремонта на нем, сообщил ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Не должно [повлиять]», — сказал Рахманов, отметив, что детальнее об этом можно будет говорить только после полной ликвидации пожара.

10 декабря Рахманов уже заявил, что завершить ремонт корабля планируется, как и ожидалось, к 2022 году.

Как сообщили РБК в АО «Центр судоремонта «Звездочка» (входит в состав ОСК), пожар на «Адмирале Кузнецове» начался 12 декабря при проведении в первом энергоотсеке огневых работ.