СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

До этого сообщалось, что число пострадавших при пожаре увеличилось до десяти человек. Шесть человек находятся в реанимации, состояние только одного из них врачи оценили как легкой степени тяжести.

Утром 12 декабря начался пожар на «Адмирале Кузнецове». Крейсер, который находится на ремонте в центре «Звездочка», загорелся во время проведения огневых работ в первом энергоотсеке крейсера. Пламя удалось локализовать.

Ситуацию взял под личный контроль глава Минпромторга Денис Мантуров. Президент Объединенной строительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что пожар не должен повлиять на сроки ремонта корабля.