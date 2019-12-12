СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
По данным издания, в Мурманской городской клинической больнице скорой медицинской помощи госпитализированы:
- Чанаев И. 1988 года рождения;
- Беляев И. 1988 года рождения;
- Меженцев Н. 1999 года рождения;
- Заварзин В.;
- Брюшинин М. 1992 года рождения;
- Барковский Д. 1990 года рождения.
Кроме того, Афанасьев Р. (1984 года рождения), Толмачев Р. (1992 года рождения) и Марянин П. (1984 года рождения) были доставлены в Мурманский областной клинический многопрофильный центр, а Боровков С. (1985 года рождения) — в Мурманскую городскую клиническую больницу имени Баяндина.