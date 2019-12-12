ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 13:21
«Газпром» решил через три года начать направлять на дивиденды 50% прибыли Бизнес, 15:22 В Белоруссии при пожаре в психдиспансере погибли два человека Общество, 15:19 В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком избиении девушки Общество, 15:17 Президент СБР поддержал идею о проведении альтернативной Олимпиады Спорт, 15:12 Дизайн-завод «Флакон»: что нельзя спрятать, нужно выпятить РБК и ВТБ, 15:08 Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» выросло до 10 Общество, 15:05 Росстат обнаружил избыточный вес у трех из пяти россиян Общество, 15:04 Представители Лужкова объяснили его похороны в закрытом гробу Общество, 15:04 Топ-10 востребованных профессий на рынке труда Москвы Партнерский материал, 14:51 Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:48 На станции в Иркутской области погиб военнослужащий Общество, 14:45 Мегафон запустил искусственный интеллект для облачного обзвона Пресс-релиз, 14:43 Глава ОСК оценил вероятность переноса сроков ремонта «Адмирала Кузнецова» Общество, 14:43 Почему лужковская эпоха ушла, но не закончилась Недвижимость, 14:42
Общество ,  
0 
ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных
По последним данным, при пожаре на авианесущем крейсере пострадали двое военных. Пожар локализовали, однако горение продолжается
Крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Оба пострадавших получили ожоги дыхательных путей. Угрозы их жизни нет, уточнили в пресс-службе флота. «Боеприпасов и вооружения на корабле нет», — подчеркнули в ВМФ.

Фотогалерея 
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Фоторепортаж

Пресс-служба Северного флота также подтвердила, что задымление на корабле возникло, когда рабочие, ведущие ремонт крейсера, проводили сварочные работы. Всех рабочих с корабля эвакуировали, среди них пострадавших нет. Пожарным и военным, которые сопровождали ремонтников, удалось локализовать пожар.

Ранее в пресс-службе судоремонтного завода «Звездочка» также сообщали, что информация о пострадавших в пожаре ремонтниках отсутствует. Возгорание, как заявили на предприятии, ответственном за ремонт корабля, произошло «при проведении огневых работ».

Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что оба пострадавших военных находятся в тяжелом состоянии. Это офицер и матрос-контрактник, их доставили в госпиталь Северного флота. Кроме того, четыре человека получили легкие ранения. Их отпустили после оказания медицинской помощи. Возгорание, по словам собеседника агентства, возникло из-за того, что при сварке окалина попала на нижние палубы. От нее загорелся кабель, который проходит через несколько отсеков и палуб. Доступ к кабелю затруднен, что осложняет тушение пожара.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — единственный корабль подобного типа в составе российского флота. Он способен разместить на борту авиакрыло из порядка 60 воздушных аппаратов, в том числе около 30 самолетов. В 2017 году крейсер во время похода в Средиземное море наносил удары по боевикам в Сирии. После возвращения его направили на ремонт.

Пожар не первое ЧП, произошедшее с крейсером за время ремонта. В октябре прошлого года при ремонтных работах на крейсере частично затонул плавучий док ПД-50, где находился «Адмирал Кузнецов». В результате происшествия погибли четыре человека. При затоплении дока на палубу корабля обрушились краны.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Адмирал Кузнецов», пожар, Мурманск, Североморск
Материалы по теме
В Сети опубликовали видео пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Общество
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Общество
На заводе назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter