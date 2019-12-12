ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных

ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных

По последним данным, при пожаре на авианесущем крейсере пострадали двое военных. Пожар локализовали, однако горение продолжается

Крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Оба пострадавших получили ожоги дыхательных путей. Угрозы их жизни нет, уточнили в пресс-службе флота. «Боеприпасов и вооружения на корабле нет», — подчеркнули в ВМФ.

Пресс-служба Северного флота также подтвердила, что задымление на корабле возникло, когда рабочие, ведущие ремонт крейсера, проводили сварочные работы. Всех рабочих с корабля эвакуировали, среди них пострадавших нет. Пожарным и военным, которые сопровождали ремонтников, удалось локализовать пожар.

Ранее в пресс-службе судоремонтного завода «Звездочка» также сообщали, что информация о пострадавших в пожаре ремонтниках отсутствует. Возгорание, как заявили на предприятии, ответственном за ремонт корабля, произошло «при проведении огневых работ».