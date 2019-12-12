На заводе назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», ремонт которого ведется филиалом АО «Центр судоремонта «Звездочка», вспыхнул при проведении огневых работ.

«При проведении огневых работ в первом энергоотсеке крейсера «Адмирал Кузнецов» в трюме отсека произошло возгорание. В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, выполняющие работы на борту корабля, эвакуированы. На текущий момент сведений о пострадавших нет. Информация уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе «Звездочки».

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. «Интерфакс» указывает, что площадь пожара составляет от 20 до 120 кв. м.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году и входит в состав Северного флота. Он может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. Это единственный авианесущий крейсер в России. В 2017 году он совершил поход к берегам Сирии, где его крыло наносило удары по боевикам. После похода его отправили на ремонт в Североморск. 10 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что завершить ремонт корабля планируется к 2022 году.

