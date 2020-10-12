В Москве начнут проверять компании из-за работников на удаленке
Власти обязали столичные компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. С 12 октября организации должны будут еженедельно предоставлять данные этих сотрудников, нарушителям грозит штраф или приостановка деятельности
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
На фоне роста числа заразившихся коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин обязал московские компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Согласно его указу, с 12 октября работодатели должны будут еженедельно предоставлять властям данные своих сотрудников, переведенных на дистанционный режим.
Среди данных, которые нужно будет отправить властям:
номер мобильного телефона сотрудника;
государственный регистрационный номер транспортного средства;
номер электронной карты «Тройка» или «Стрелка»;
номер социальной карты;
номер месячного проездного билета без лимита.
Против компаний, которые проигнорируют требования властей, будут вводить санкции, заявил Собянин. Так, по ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) должностным лицам в случае нарушения грозит штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб., предпринимателям — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
Если же в результате нарушения пострадают сотрудники или его выявят повторно, наказание ужесточат. Для должностных лиц это штраф до 500 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет. Предприниматели и юрлица могут заплатить до 1 млн руб., а деятельность последних могут приостановить на срок до трех месяцев.
Выполняют ли компании требования по переводу на удаленку, власти проконтролируют с помощью выборочных проверок, заявил Собянин. Их будут проводить сотрудники Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций города Москвы.
Сотрудники, в свою очередь, не имеют права отказать в предоставлении данных, заявили в оперативном штабе. «В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса [«Дисциплина труда и трудовой распорядок»] работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», — пояснили в нем.
Спорный вопрос
Юристы, опрошенные РБК, поспорили о том, могут ли власти Москвы вводить такие меры. У Москвы нет полномочий запрашивать у работодателей персональные данные работников, заявил РБК советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Рома Янковский. «Трудовые отношения — федеральное законодательство, и Собянин не может своим указом менять нормы Трудового кодекса или закон о персональных данных», — сказал он.
По словам Янковского, работник может не давать работодателю номер своего автомобиля, но на практике, скорее всего, это право придется доказать в суде.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай, в свою очередь, рассказала РБК, что указ соответствует законам. По ее словам, обработка персональных данных обычно производится с согласия человека, который ими владеет, но в некоторых случаях оно не требуется. Так, закон разрешает использовать данные человека, когда оператору нужно выполнить «функции, полномочия и обязанности, возложенные законодательством». Из-за «расплывчатой формулировки» операторами могут выступать как юридические и физические лица, так и государственные и муниципальные органы, что «фактически позволяет использовать личные данные граждан по любому поводу в целях обеспечения публичных интересов», отметила Тягай.
В департаменте информационных технологий Москвы заявили, что информация, которую компании должны предоставить о переведенных на удаленку сотрудниках, не относится к персональным данным. «Номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания Ф.И.О. или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными», — заявили в ведомстве. В нем заверили, что власти не собираются контролировать перемещения лиц, чьи данные будут им переданы.
По словам замглавы департамента информационных технологий Дмитрия Иванова, информация о сотрудниках на удаленке собирается только для оценки пассажиропотока в столице. При этом сбор информации будет носить неперсонифицированный характер: власти не будут выяснять, к кому конкретно привязан номер машины или телефона, добавил он.
Юристы, в свою очередь, с мэрией Москвы не согласились и заявили, что запрашиваемые данные считаются персональными. Так, в п. 3 ст. 1 закона «О персональных данных» говорится, что персональные данные — это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу, отметил в беседе с РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. Он добавил, что кроме фамилии, имени и отчества под статью попадает и другая информация, позволяющая косвенно установить личность. «Имея номер транспортного средства или социальной карты, город может обратиться к базам данных и легко выяснить недостающую часть персональных данных», — пояснил Старинский.
Управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов в беседе с РБК отметил, что главным основанием для признания сведений персональными данными является возможность идентифицировать по ним определенное физическое лицо. «Номер телефона был отнесен к персональным данным постановлением правительства Российской Федерации от 13.09.2019 № 1197», — подчеркнул он.
Коронавирус
РоссияМоскваМир
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом