В Москве начнут проверять компании из-за работников на удаленке

Власти обязали столичные компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. С 12 октября организации должны будут еженедельно предоставлять данные этих сотрудников, нарушителям грозит штраф или приостановка деятельности

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На фоне роста числа заразившихся коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин обязал московские компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Согласно его указу, с 12 октября работодатели должны будут еженедельно предоставлять властям данные своих сотрудников, переведенных на дистанционный режим.

Среди данных, которые нужно будет отправить властям:

номер мобильного телефона сотрудника;

государственный регистрационный номер транспортного средства;

номер электронной карты «Тройка» или «Стрелка»;

номер социальной карты;

номер месячного проездного билета без лимита.

Против компаний, которые проигнорируют требования властей, будут вводить санкции, заявил Собянин. Так, по ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) должностным лицам в случае нарушения грозит штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб., предпринимателям — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Если же в результате нарушения пострадают сотрудники или его выявят повторно, наказание ужесточат. Для должностных лиц это штраф до 500 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет. Предприниматели и юрлица могут заплатить до 1 млн руб., а деятельность последних могут приостановить на срок до трех месяцев.