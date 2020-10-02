Власти Москвы напомнили размер штрафов за нарушение правил по удаленке

Для должностных лиц и предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 300 тыс. руб. При повторном нарушении или причинении вреда здоровью сотрудника они вырастут до 1 млн руб. для обеих категорий

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Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в своем Telegram-канале напомнил об административной ответственности за нарушение положений указа мэра Москвы от 1 октября.

Там указали, что в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) за несоблюдение требований о численности работников, переведенных на удаленку, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Если в результате нарушения пострадают сотрудники либо его выявят повторно, наказание ужесточат. Для должностных лиц предусмотрен либо штраф до 500 тыс. руб., либо дисквалификация на срок до трех лет. При этом предприниматели и юрлица будут оштрафованы на сумму до 1 млн руб., а деятельность последних тоже могут приостановить на срок до трех месяцев.

Если нарушение выявит Роспотребнадзор, то в соответствии со ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) должностных лиц оштрафуют на сумму до 150 тыс. руб. Для предпринимателей и юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 150 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно либо приостановки деятельности на 90 дней.