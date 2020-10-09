Мэрия Москвы запустила сервис подачи информации о работающих на удаленке

В столице с 9 октября заработал сервис, через который работодатели должны будут еженедельно отчитываться перед властями о переведенных на удаленку работниках

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На портале мэрии Москвы заработал сервис подачи информации о работающих на удаленке сотрудниках столичных компаний. С его помощью работодатели теперь обязаны каждую неделю, в понедельник, передавать данные о числе переведенных на удаленку и продолжающих ходить в офис, телефоны и номера машин, работающих из дома, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале mos.ru, используя учетную запись организации, зайти в каталог услуг для бизнеса, выбрать вкладку «Организация бизнеса», затем — «Помощь бизнесу». Также сервис доступен в разделе «Популярное».

Информация о статусе поданной информации будет доступна в специальной вкладке в личном кабинете организации.

За нарушение требований о передаче информации власти грозят штрафом до 300 тыс. руб. или приостановкой деятельности. Выборочные проверки соблюдения требований будут проводить сотрудники Объединения административно-технических инспекций и Роспотребнадзора.