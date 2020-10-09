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Мэрия Москвы запустила сервис подачи информации о работающих на удаленке

В столице с 9 октября заработал сервис, через который работодатели должны будут еженедельно отчитываться перед властями о переведенных на удаленку работниках
Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На портале мэрии Москвы заработал сервис подачи информации о работающих на удаленке сотрудниках столичных компаний. С его помощью работодатели теперь обязаны каждую неделю, в понедельник, передавать данные о числе переведенных на удаленку и продолжающих ходить в офис, телефоны и номера машин, работающих из дома, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале mos.ru, используя учетную запись организации, зайти в каталог услуг для бизнеса, выбрать вкладку «Организация бизнеса», затем — «Помощь бизнесу». Также сервис доступен в разделе «Популярное».

Информация о статусе поданной информации будет доступна в специальной вкладке в личном кабинете организации.

За нарушение требований о передаче информации власти грозят штрафом до 300 тыс. руб. или приостановкой деятельности. Выборочные проверки соблюдения требований будут проводить сотрудники Объединения административно-технических инспекций и Роспотребнадзора.

Власти Москвы объяснили сбор личных данных работающих на удаленке
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

На удаленную работу, согласно требованию властей города, должны перейти 30% всех офисных работников, а также все лица старше 65 лет, все больные хроническими заболеваниями. Работодателей мэрия обязала регулярно отчитываться о переводе сотрудников на удаленку и предоставлять властям номера телефонов, машин и транспортных карт работающих дистанционно. В оперативном штабе утверждают, что сотрудники обязаны предоставлять работодателям эти данные «в соответствии с Трудовым кодексом».

Власти столицы утверждают, что сбор сведений будет носить неперсонифицированный характер. «Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», — говорил заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

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