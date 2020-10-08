Власти Москвы объяснили требование о телефонах ушедших на удаленку
В московском оперативном штабе рассказали, что делать, если сотрудники, ушедшие на удаленку, откажутся предоставлять личные данные в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.
Там напомнили, что сведения обязаны предоставлять и работники и организации. «В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», — отметили в региональном оперативном штабе.
Соответствующее распоряжение Собянин дал 6 октября. Теперь предприниматели должны еженедельно предоставлять информацию о сотрудниках, работающих в дистанционном формате. В число запрашиваемых данных входят номера мобильных телефонов, машин, карты «Тройка», социальных карт и другие данные.
Ранее московские власти обязали компании перевести на удаленку не менее трети сотрудников, а также всех работников старше 65 лет.
В оперативном штабе Москвы также дали ответы на другие вопросы, касающиеся удаленки. Там пояснили, что ограничения применяются не к отдельным отраслям, а к организациям в целом. Поэтому компании, которые работают в социальных сферах (например, в сфере общественного транспорта или вывоза отходов) могут сократить численность присутствующих на рабочем месте сотрудников за счет офисного персонала.
По сообщению оперативного штаба, к критически важным сотрудникам, которые остаются на рабочем месте. относятся те, чье отсутствие создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу. К таким сотрудникам относятся также те, чье отсутствие может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.
Режим удаленной работы будет действовать до 28 октября включительно. За неполное предоставление сведений может быть вынесено предупреждение или наложен административный штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан. Штраф для должностных лиц и предпринимателей без юрлица может составить до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.
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