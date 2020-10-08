Власти Москвы объяснили требование о телефонах ушедших на удаленку

Сотрудники в соответствии с Трудовым кодексом не могут отказаться давать сведения о себе, говорят в оперштабе. Ранее требование о сборе номеров ушедших на удаленку выпустил мэр Москвы

Фото: Thomas Trutschel / photothek / ТАСС

В московском оперативном штабе рассказали, что делать, если сотрудники, ушедшие на удаленку, откажутся предоставлять личные данные в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.

Там напомнили, что сведения обязаны предоставлять и работники и организации. «В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», — отметили в региональном оперативном штабе.

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Соответствующее распоряжение Собянин дал 6 октября. Теперь предприниматели должны еженедельно предоставлять информацию о сотрудниках, работающих в дистанционном формате. В число запрашиваемых данных входят номера мобильных телефонов, машин, карты «Тройка», социальных карт и другие данные.

Ранее московские власти обязали компании перевести на удаленку не менее трети сотрудников, а также всех работников старше 65 лет.

В оперативном штабе Москвы также дали ответы на другие вопросы, касающиеся удаленки. Там пояснили, что ограничения применяются не к отдельным отраслям, а к организациям в целом. Поэтому компании, которые работают в социальных сферах (например, в сфере общественного транспорта или вывоза отходов) могут сократить численность присутствующих на рабочем месте сотрудников за счет офисного персонала.

По сообщению оперативного штаба, к критически важным сотрудникам, которые остаются на рабочем месте. относятся те, чье отсутствие создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу. К таким сотрудникам относятся также те, чье отсутствие может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.

Режим удаленной работы будет действовать до 28 октября включительно. За неполное предоставление сведений может быть вынесено предупреждение или наложен административный штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан. Штраф для должностных лиц и предпринимателей без юрлица может составить до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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