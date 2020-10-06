Собянин обязал предоставлять номера машин и телефонов ушедших на удаленку

Сергей Собянин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе обязал предпринимателей еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на удаленный режим. В частности, необходимо сообщать номера их мобильных телефонов и автомобилей.

Предоставлять данные надо с 12 октября в соответствии с приложенным перечнем. В нем содержатся графы: «Номер мобильного телефона», «Государственный регистрационный номер транспортного средства», «Номер электронной карты «Тройка», «Номер электронной карты «Стрелка», «Номер социальной карты» и «Номер месячного проездного билета без лимита».

Материал дополняется.