Пандемия коронавируса , 06 окт, 13:56
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Собянин обязал предоставлять номера машин и телефонов ушедших на удаленку
Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе обязал предпринимателей еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на удаленный режим. В частности, необходимо сообщать номера их мобильных телефонов и автомобилей.
Предоставлять данные надо с 12 октября в соответствии с приложенным перечнем. В нем содержатся графы: «Номер мобильного телефона», «Государственный регистрационный номер транспортного средства», «Номер электронной карты «Тройка», «Номер электронной карты «Стрелка», «Номер социальной карты» и «Номер месячного проездного билета без лимита».
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