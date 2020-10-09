Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 12:49
В мэрии Москвы заявили об отсутствии намерения закрывать ночные клубы Общество, 22:51 КНР приостановила рейс «Аэрофлота» в Шанхай из-за COVID-19 у пассажиров Общество, 22:43 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 22:41 Руководство «Траста» и А1 прокомментировали арест Михаила Хабарова Общество, 22:12 СКА одержал первую победу в КХЛ под руководством Ротенберга Спорт, 22:02 Bloomberg узнал о планах YouTube запустить торговлю товарами с видео Технологии и медиа, 22:00 «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 21:59 Юристы поспорили с мэрией Москвы о понимании закона о персональных данных Общество, 21:38 Минтруд заявил о проработке увеличения выплат работающим пенсионерам Общество, 21:33 Лучший вратарь Европы по числу побед в НХЛ перешел в команду Овечкина Спорт, 21:31 Клубам и барам в Москве предложили учет посетителей из-за пандемии Бизнес, 21:27 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 октября Общество, 21:21 Дорога зовет: три идеи быстрого путешествия РБК и TAG Heuer, 21:20 Дуров обвинил Apple в нежелании брать ответственность за свои правила Технологии и медиа, 21:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Юристы поспорили с мэрией Москвы о понимании закона о персональных данных

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Юристы не согласны с мнением департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) о том, что информация, которую работающие в столице компании в соответствии с указом мэра Сергея Собянина должны передавать властям столицы, не относится к персональным данным сотрудников. Об этом заявили РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский и управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Согласно указу мэра, работодатели с 12 октября должны предоставить данные своих сотрудников из предложенного перечня. В него входят номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер транспортного средства, номер электронной карты «Тройка», номер электронной карты «Стрелка», номер социальной карты и номер месячного проездного билета без лимита.

В ДИТ отметили, что вышеперечисленные данные без указания Ф.И.О. гражданина или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного человека, не являются персональными.

Власти Москвы объяснили сбор личных данных работающих на удаленке
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По словам Старинского, эти данные считаются персональными. Так, в п. 3 ст. 1 закона «О персональных данных» говорится, что персональные данные — это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу. Юрист отметил, что помимо фамилии, имени и отчества, под статью попадает и другая информация, позволяющая косвенно установить по ней физическое лицо.

«Имея номер транспортного средства или социальной карты, город может обратиться к базам данных и легко выяснить недостающую часть персональных данных», — уточнил адвокат. Помимо этого, как утверждает Старинский, в последнее время люди активно стали использовать приложение GetContact и другие программы, с помощью которых по номеру телефона можно выяснить, как человек записан у других людей в контактной книжке.

Он отметил, что с нововведением городские власти могут признать, что здоровье и благополучие людей важнее, чем законодательство о персональных данных. «Иначе получается, что мэрия вводит работодателей в заблуждение», — заявил Старинский.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Надмитов считает, что главным основанием для признания сведений персональными данными является возможность идентифицировать по ним определенное физическое лицо. «Номер телефона был отнесен к персональным данным постановлением правительства Российской Федерации от 13.09.2019 № 1197», — подчеркнул он.

Ранее мэр отметил, что не отчитывающиеся об удаленке предприятия будут штрафовать. Так, для должностных лиц сумма штрафа может начинаться от 10 тыс. руб., для предпринимателей без юридического лица — от 30 тыс. руб., а для юрлиц — от 100 тыс.

Как утверждали в московском оперативном штабе, сотрудники обязаны предоставлять работодателям вышеперечисленные данные «в соответствии с Трудовым кодексом». В штабе отметили, что в кодексе есть прописанное требование «соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами».

Александр Надмитов пояснил, что законодательством не предусмотрена ответственность работника, если он откажется передавать сведения. Но, согласно новому указу Собянина, ее может понести работодатель.

Мэрия Москвы запустила сервис подачи информации о работающих на удаленке
Общество
Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова пояснила РБК, что требование к работодателям предоставлять номера машин, телефонов, карт «Тройка» и «Стрелка» связано с требованием столичных властей перевести не менее 30% работников предприятий на дистанционный режим.

В ДИТ отмечали, что власти Москвы не будут контролировать перемещения лиц, чьи данные они получат. По словам департамента, эта информация нужна для оперативной оценки эффективности реализации введенных ограничений.

В марте Собянин подписывал похожий указ, однако тогда мэрия просила предоставить информации о численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы или оставленных на своих местах. Кроме того, от самих граждан требовалось предоставить номера транспортных карт и автомобилей, если те хотели получить разрешение на передвижение во время пропускного режима в апреле—мае.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

новости юристы Москва персональные данные
Материалы по теме
Собянин усомнился в объективности теории об ослабевшем коронавирусе
Общество
Собянин назвал закрытие Москвы «самым последним шагом»
Общество
Власти объяснили введение штрафов из-за удаленки в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter