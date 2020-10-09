Юристы поспорили с мэрией Москвы о понимании закона о персональных данных
Юристы не согласны с мнением департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) о том, что информация, которую работающие в столице компании в соответствии с указом мэра Сергея Собянина должны передавать властям столицы, не относится к персональным данным сотрудников. Об этом заявили РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский и управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.
Согласно указу мэра, работодатели с 12 октября должны предоставить данные своих сотрудников из предложенного перечня. В него входят номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер транспортного средства, номер электронной карты «Тройка», номер электронной карты «Стрелка», номер социальной карты и номер месячного проездного билета без лимита.
В ДИТ отметили, что вышеперечисленные данные без указания Ф.И.О. гражданина или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного человека, не являются персональными.
По словам Старинского, эти данные считаются персональными. Так, в п. 3 ст. 1 закона «О персональных данных» говорится, что персональные данные — это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу. Юрист отметил, что помимо фамилии, имени и отчества, под статью попадает и другая информация, позволяющая косвенно установить по ней физическое лицо.