Юристы поспорили с мэрией Москвы о понимании закона о персональных данных

«Имея номер транспортного средства или социальной карты, город может обратиться к базам данных и легко выяснить недостающую часть персональных данных», — уточнил адвокат. Помимо этого, как утверждает Старинский, в последнее время люди активно стали использовать приложение GetContact и другие программы, с помощью которых по номеру телефона можно выяснить, как человек записан у других людей в контактной книжке.

Он отметил, что с нововведением городские власти могут признать, что здоровье и благополучие людей важнее, чем законодательство о персональных данных. «Иначе получается, что мэрия вводит работодателей в заблуждение», — заявил Старинский.

Надмитов считает, что главным основанием для признания сведений персональными данными является возможность идентифицировать по ним определенное физическое лицо. «Номер телефона был отнесен к персональным данным постановлением правительства Российской Федерации от 13.09.2019 № 1197», — подчеркнул он.

Ранее мэр отметил, что не отчитывающиеся об удаленке предприятия будут штрафовать. Так, для должностных лиц сумма штрафа может начинаться от 10 тыс. руб., для предпринимателей без юридического лица — от 30 тыс. руб., а для юрлиц — от 100 тыс.



Как утверждали в московском оперативном штабе, сотрудники обязаны предоставлять работодателям вышеперечисленные данные «в соответствии с Трудовым кодексом». В штабе отметили, что в кодексе есть прописанное требование «соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами».



Александр Надмитов пояснил, что законодательством не предусмотрена ответственность работника, если он откажется передавать сведения. Но, согласно новому указу Собянина, ее может понести работодатель.

Ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова пояснила РБК, что требование к работодателям предоставлять номера машин, телефонов, карт «Тройка» и «Стрелка» связано с требованием столичных властей перевести не менее 30% работников предприятий на дистанционный режим.

В ДИТ отмечали, что власти Москвы не будут контролировать перемещения лиц, чьи данные они получат. По словам департамента, эта информация нужна для оперативной оценки эффективности реализации введенных ограничений.

В марте Собянин подписывал похожий указ, однако тогда мэрия просила предоставить информации о численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы или оставленных на своих местах. Кроме того, от самих граждан требовалось предоставить номера транспортных карт и автомобилей, если те хотели получить разрешение на передвижение во время пропускного режима в апреле—мае.