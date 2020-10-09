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Власти Москвы объяснили сбор личных данных работающих на удаленке

В мэрии обещают, что сбор данных будет неперсонифицированным и отслеживать каждого конкретного человека не будут — информацию используют только для общего мониторинга эффективности удаленки
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Информация о сотрудниках компаний Москвы, переведенных на удаленную работу, собирается только для оценки пассажиропотока в столице. Об этом заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов на встрече с представителями бизнеса, передает ТАСС.

Иванов утверждает, что сбор информации будет носить неперсонифицированный характер: власти не будут выяснять, к кому конкретно привязан номер машины или телефона. «Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», — объяснил он.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В соответствии с указом мэра Сергея Собянина на удаленную работу в Москве должны перевести 30% всех офисных работников, а также лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей мэрия обязала регулярно отчитываться о переводе сотрудников на удаленку и предоставлять властям номера телефонов, машин и транспортных карт работающих дистанционно.

В оперативном штабе утверждают, что сотрудники обязаны предоставлять работодателям эти данные «в соответствии с Трудовым кодексом», в частности с прописанным там требованием «соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами».

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Фото:АГН «Москва»

Компании, которые не отчитаются о переводе сотрудников на удаленную работу, будут штрафовать. Штраф за отказ перевести на удаленку нужное число сотрудников для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для предпринимателей — 30–50 тыс., для юрлиц — 100–300 тыс. руб.

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Автор
Георгий Тадтаев
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