Власти Москвы объяснили сбор личных данных работающих на удаленке

В мэрии обещают, что сбор данных будет неперсонифицированным и отслеживать каждого конкретного человека не будут — информацию используют только для общего мониторинга эффективности удаленки

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Информация о сотрудниках компаний Москвы, переведенных на удаленную работу, собирается только для оценки пассажиропотока в столице. Об этом заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов на встрече с представителями бизнеса, передает ТАСС.

Иванов утверждает, что сбор информации будет носить неперсонифицированный характер: власти не будут выяснять, к кому конкретно привязан номер машины или телефона. «Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», — объяснил он.

В соответствии с указом мэра Сергея Собянина на удаленную работу в Москве должны перевести 30% всех офисных работников, а также лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей мэрия обязала регулярно отчитываться о переводе сотрудников на удаленку и предоставлять властям номера телефонов, машин и транспортных карт работающих дистанционно.

В оперативном штабе утверждают, что сотрудники обязаны предоставлять работодателям эти данные «в соответствии с Трудовым кодексом», в частности с прописанным там требованием «соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами».