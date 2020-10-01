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Собянин пообещал санкции игнорирующим требования об удаленке компаниям

Власти будут запрашивать у компаний информацию о переводе на удаленку. Если рекомендации «не услышат», будут введены санкции, сказал мэр
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Власти Москвы начнут контролировать соблюдение компаниями требований о переводе 30% сотрудников на удаленную работу, а если работодатели «не услышат» рекомендаций, против них будут введены санкции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин эфире телеканала «Россия 24».

«Будем запрашивать у предприятий четкую информацию, более того — направлять им информацию, что у них работают люди старше 65, с хроническими заболеваниями. Если совсем не услышат, то будем вводить санкции», — сказал Собянин. О каких ограничениях против компаний может идти речь, мэр не уточнил, отметив, что власти надеются, что «этого диалога уже будет достаточно».

По словам Собянина, весной компании переводили на дистанционную работу «не 30% сотрудников, а до 70% без ущерба для производства». Сейчас, однако, так не происходит, указал он. «Мы видим передвижения по городу, в метро много людей, пробки. Очевидно, что рекомендации не работают», — сказал мэр.

Собянин обязал компании в Москве перевести на удаленку 30% сотрудников
Общество
Сергей Собянин

Согласно указу градоначальника, подписанному 1 октября, московские работодатели обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников. На дистанционный режим должны быть также переведены все сотрудники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Исключение можно сделать только для тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации.

Предписание останется в силе с 5 по 28 октября. Мэр пояснил требования тем, что призыв властей добровольно сократить число сотрудников в офисах не привел к уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте, а заболеваемость продолжает расти.

За последние сутки в Москве зафиксировали 2,4 тыс. новых случаев коронавируса. Собянин допустил, что в ближайшие дни ежесуточный прирост заболеваемости может приблизиться к 3 тыс. человек. В конце сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом мэр уже объявил об удлиненных каникулах в московских школах. Они должны начаться 5 октября и продлиться до 18 октября.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Анастасия Батманова
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