Собянин обязал компании в Москве перевести на удаленку 30% сотрудников

Призыв добровольно отправить часть сотрудников на удаленку не привел к сокращению числа пассажиров в общественном транспорте, отметил мэр Москвы и ввел обязательную квоту на удаленных сотрудников

Сергей Собянин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. Мера действует с 5 по 28 октября.

В своем блоге Собянин обосновал это решение тем, что призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не привел к уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте Москвы.

«К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно», — написал мэр.

«С 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится обязательным», — объявил Собянин.

В Москве выросло количество тяжелых больных, доля заболевших детей превысила 19%, доля пожилых старше 65 лет — выросла до 25%, написал Собянин.