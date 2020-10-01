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Собянин обязал компании в Москве перевести на удаленку 30% сотрудников

Призыв добровольно отправить часть сотрудников на удаленку не привел к сокращению числа пассажиров в общественном транспорте, отметил мэр Москвы и ввел обязательную квоту на удаленных сотрудников
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. Мера действует с 5 по 28 октября.

В своем блоге Собянин обосновал это решение тем, что призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не привел к уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте Москвы.

«К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно», — написал мэр.

«С 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится обязательным», — объявил Собянин.

В Москве выросло количество тяжелых больных, доля заболевших детей превысила 19%, доля пожилых старше 65 лет — выросла до 25%, написал Собянин.

Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку:

  • не менее 30% работников;
  • всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.
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Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей, пояснил мэр Москвы.

В конце сентября мэр Москвы уже объявил о школьных каникулах в Москве из-за роста числа случаев заболеваний коронавирусом. Они должны начаться с 5 октября и продлиться до 18 октября. Также на этот период приостанавливалась работу учреждений дополнительного образования, которые подведомственны правительству Москвы. Работы детских садов указ не касался.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Материал дополняется. 

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