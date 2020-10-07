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Собянин пообещал бизнесу выборочные проверки перевода на удаленку

В Москве проверять то, ушла ли треть сотрудников на удаленку, будет административно-техническая инспекция. За невыполнение требования о переводе сотрудников на удаленку мэрия ранее обещала штрафовать
Фото:Nam Y. Huh / AP
Фото: Nam Y. Huh / AP

За соблюдением требований к работодателям о переводе работников в Москве на удаленку власти смогут проследить с помощью выборочных проверок. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр своим указом возложил контроль за соблюдением требований об удаленной работе на Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ).

«Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на удаленную работу», — сказал Собянин.

Ранее мэр выпустил указ, согласно которому работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников. Также на удаленную работу должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила сделано только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Предписание действует с 5 по 28 октября.

Такую меру Собянин объяснил тем, что призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не возымел действия: пассажиропоток в столичном общественном транспорте не уменьшился.

В соответствии с указом мэра, работодатели еженедельно должны предоставлять данные о сотрудниках, которые работают дистанционно. Речь идет в том числе о номерах мобильных телефонов, автомобилей и транспортных карт. Юристы разошлись во мнениях относительно того, можно ли считать эти требования законными. Одни эксперты указывают, что работники вправе не предоставлять работодателям такие сведения для дальнейшей передачи в мэрию, другие говорят, что это допустимо по закону с некоторыми условиями. В вопросе о законности указа не будет однозначного ответа, и каждая сторона найдет убедительное обоснование, говорил партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский. «Здесь вопрос в том, какие будут последствия, если работодатели и работники не будут исполнять решение», — сказал Успенский.

Собянин пообещал штрафовать не отчитывающиеся об удаленке компании
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

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Сергей Собянин 6 октября предупреждал, что компании и предприятия, которые не отчитываются о переводе сотрудников на удаленку, будут штрафовать. В соответствии со ст. 20.6.1 КоАП, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности может привести для предпринимателей без юридического лица к штрафу от 30 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Анастасия Курносова, Георгий Тадтаев
Сергей Собянин удаленная работа коронавирус
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