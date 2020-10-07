Собянин пообещал бизнесу выборочные проверки перевода на удаленку

В Москве проверять то, ушла ли треть сотрудников на удаленку, будет административно-техническая инспекция. За невыполнение требования о переводе сотрудников на удаленку мэрия ранее обещала штрафовать

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За соблюдением требований к работодателям о переводе работников в Москве на удаленку власти смогут проследить с помощью выборочных проверок. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр своим указом возложил контроль за соблюдением требований об удаленной работе на Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ).

«Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на удаленную работу», — сказал Собянин.

Ранее мэр выпустил указ, согласно которому работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников. Также на удаленную работу должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила сделано только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Предписание действует с 5 по 28 октября.

Такую меру Собянин объяснил тем, что призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не возымел действия: пассажиропоток в столичном общественном транспорте не уменьшился.