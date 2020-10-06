Юристы поспорили о законности указа Собянина о номерах машин и телефонов

Он добавил, что право работника — не давать работодателю номер своего автомобиля, так как эти данные не требуются для трудовых отношений. «На практике вам, конечно, в московском суде придется это доказать, оспорить этот акт, это займет время, карантин уже закончится, расчет на это. Весенние штрафы, которые были выписаны, успешно оспариваются. То же самое, наверное, нас ждет сейчас», — заключил он.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай, в свою очередь, рассказала РБК, что указ соответствует действующему законодательству. По ее словам, обработка персональных данных обычно производится с согласия субъекта — человека, который ими владеет. Однако в некоторых случаях оно не требуется. Так, закон разрешает использовать данные человека, когда оператору нужно выполнить «функции, полномочия и обязанности, возложенные законодательством РФ».

«Операторами могут выступать как юридические и физические лица, так и государственные и муниципальные органы. Такая расплывчатая формулировка фактически позволяет использовать личные данные граждан по любому поводу в целях обеспечения публичных интересов», — сказала Тягай. Данные могут использовать без согласия их владельца, чтобы исполнить предписания органов исполнительной власти субъектов. «Таким образом, требования, изложенные в указе 97-УМ, формально соответствуют действующему законодательству», — отметила адвокат.

Управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов сообщил РБК, что согласие на передачу персональных данных не нужно в том случае, если они обрабатываются на основании п. 2 ч.1 ст. 6 «Закона о персональных данных», т.е. «для осуществления возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей». «Данная норма может быть использована как основание обхода требования о получении согласия работников на передачу и обработку персональных данных, поскольку работодатель обязан передать соответствующие данные по указу мэра Москвы», — отметил Надмитов.

Он добавил, что законодательством не предусмотрена ответственность работника в случае отказа в передаче сведений. Однако ее, согласно этому же указу мэра, может понести работодатель. «Остается предполагать, что работодатели будут подавать требования о признании постановлений о привлечении к административной ответственности незаконными по причине того, что сведения не были представлены по причине отказа работника», — предположил Надмитов.

Юрист Международной правозащитной группы АГОРА Федор Сирош отметил, что «в целом, указ соответствует законодательству», за исключением требования передавать номер мобильного телефона. «Если отдельная информация, такая как номера автомобилей, социальных карт и карты «Стрелка» указывается при наличии, то номер мобильного телефона считается по умолчанию. Тут немного указ мэра Москвы вступает в противоречие с трудовым законодательством, которое говорит, что без письменного согласия сотрудника третьим лицам передавать данные запрещено, в том числе это касается и правительства Москвы», — сказал Сирош.

При этом у сотрудника может и вовсе не быть мобильного телефона, это не является обязательным требованием, добавил юрист. Поэтому неизвестно, будет ли это трактоваться как отказ от предоставления данных.

В вопросе о законности указа не будет однозначного ответа, и каждая сторона найдет убедительное обоснование, уверен партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский. «Здесь вопрос в том, какие будут последствия, если работодатели и работники не будут исполнять решение», — сказал Успенский.