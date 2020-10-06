Юристы поспорили о законности указа Собянина о номерах машин и телефонов
Опрошенные РБК юристы по-разному оценили законность требования мэрии Москвы к работодателям еженедельно предоставлять номера мобильных телефонов, госномера машин, социальной карты сотрудников, переведенных на удаленный режим.
Речь идет об указе мэра Москвы Сергея Собянина, который объявил о новом пакете ограничений из-за пандемии коронавируса. Они прописаны в новом указе. Согласно документу, работодатели еженедельно должны предоставлять данные о сотрудниках, которые работают удаленно. Информация включает их номера мобильных телефонов и автомобилей. Ранее московская мэрия обязала предприятия перевести на удаленную работу 30% сотрудников. «Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается», — объяснил решение в блоге мэр. Во вторник в Москве заболели более 4 тыс. человек.
Требование к работодателям предоставлять номера машин, телефонов, карт «Тройка» и «Стрелка» связаны с требованием перевести не менее 30% сотрудников предприятий на удаленный режим, пояснила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Ранее Собянин говорил, что не отчитывающиеся об удаленке компании будут штрафовать — для должностных лиц сумма штрафа начинается от 10 тыс. руб., для предпринимателей без юридического лица — от 30 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс.
У региона нет полномочий запрашивать у работодателей персональные данные работников, рассказал РБК советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Рома Янковский. «Здесь говорится именно о персональных данных. Обязанность передавать такие данные должна устанавливаться законом», — сказал он. По словам юриста, «мэрия Москвы не имеет таких полномочий». «Трудовые отношения — федеральное законодательство, и Собянин не может своим указом менять нормы Трудового кодекса или закон о персональных данных», — сказал Янковский.