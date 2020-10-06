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Юристы поспорили о законности указа Собянина о номерах машин и телефонов

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Опрошенные РБК юристы по-разному оценили законность требования мэрии Москвы к работодателям еженедельно предоставлять номера мобильных телефонов, госномера машин, социальной карты сотрудников, переведенных на удаленный режим.

Речь идет об указе мэра Москвы Сергея Собянина, который объявил о новом пакете ограничений из-за пандемии коронавируса. Они прописаны в новом указе. Согласно документу, работодатели еженедельно должны предоставлять данные о сотрудниках, которые работают удаленно. Информация включает их номера мобильных телефонов и автомобилей. Ранее московская мэрия обязала предприятия перевести на удаленную работу 30% сотрудников. «Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается», — объяснил решение в блоге мэр. Во вторник в Москве заболели более 4 тыс. человек.

Требование к работодателям предоставлять номера машин, телефонов, карт «Тройка» и «Стрелка» связаны с требованием перевести не менее 30% сотрудников предприятий на удаленный режим, пояснила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Ранее Собянин говорил, что не отчитывающиеся об удаленке компании будут штрафовать — для должностных лиц сумма штрафа начинается от 10 тыс. руб., для предпринимателей без юридического лица — от 30 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс.

Собянин обязал предоставлять номера машин и телефонов ушедших на удаленку
Общество
Сергей Собянин

У региона нет полномочий запрашивать у работодателей персональные данные работников, рассказал РБК советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Рома Янковский. «Здесь говорится именно о персональных данных. Обязанность передавать такие данные должна устанавливаться законом», — сказал он. По словам юриста, «мэрия Москвы не имеет таких полномочий». «Трудовые отношения — федеральное законодательство, и Собянин не может своим указом менять нормы Трудового кодекса или закон о персональных данных», — сказал Янковский.

Он добавил, что право работника — не давать работодателю номер своего автомобиля, так как эти данные не требуются для трудовых отношений. «На практике вам, конечно, в московском суде придется это доказать, оспорить этот акт, это займет время, карантин уже закончится, расчет на это. Весенние штрафы, которые были выписаны, успешно оспариваются. То же самое, наверное, нас ждет сейчас», — заключил он.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай, в свою очередь, рассказала РБК, что указ соответствует действующему законодательству. По ее словам, обработка персональных данных обычно производится с согласия субъекта — человека, который ими владеет. Однако в некоторых случаях оно не требуется. Так, закон разрешает использовать данные человека, когда оператору нужно выполнить «функции, полномочия и обязанности, возложенные законодательством РФ».

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«Операторами могут выступать как юридические и физические лица, так и государственные и муниципальные органы. Такая расплывчатая формулировка фактически позволяет использовать личные данные граждан по любому поводу в целях обеспечения публичных интересов», — сказала Тягай. Данные могут использовать без согласия их владельца, чтобы исполнить предписания органов исполнительной власти субъектов. «Таким образом, требования, изложенные в указе 97-УМ, формально соответствуют действующему законодательству», — отметила адвокат.

Собянин пообещал штрафовать не отчитывающиеся об удаленке компании
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов сообщил РБК, что согласие на передачу персональных данных не нужно в том случае, если они обрабатываются на основании п. 2 ч.1 ст. 6 «Закона о персональных данных», т.е. «для осуществления возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей». «Данная норма может быть использована как основание обхода требования о получении согласия работников на передачу и обработку персональных данных, поскольку работодатель обязан передать соответствующие данные по указу мэра Москвы», — отметил Надмитов.

Он добавил, что законодательством не предусмотрена ответственность работника в случае отказа в передаче сведений. Однако ее, согласно этому же указу мэра, может понести работодатель. «Остается предполагать, что работодатели будут подавать требования о признании постановлений о привлечении к административной ответственности незаконными по причине того, что сведения не были представлены по причине отказа работника», — предположил Надмитов.

Юрист Международной правозащитной группы АГОРА Федор Сирош отметил, что «в целом, указ соответствует законодательству», за исключением требования передавать номер мобильного телефона. «Если отдельная информация, такая как номера автомобилей, социальных карт и карты «Стрелка» указывается при наличии, то номер мобильного телефона считается по умолчанию. Тут немного указ мэра Москвы вступает в противоречие с трудовым законодательством, которое говорит, что без письменного согласия сотрудника третьим лицам передавать данные запрещено, в том числе это касается и правительства Москвы», — сказал Сирош.

При этом у сотрудника может и вовсе не быть мобильного телефона, это не является обязательным требованием, добавил юрист. Поэтому неизвестно, будет ли это трактоваться как отказ от предоставления данных.

В вопросе о законности указа не будет однозначного ответа, и каждая сторона найдет убедительное обоснование, уверен партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский. «Здесь вопрос в том, какие будут последствия, если работодатели и работники не будут исполнять решение», — сказал Успенский.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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