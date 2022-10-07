«Мемориал» стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет объяснил свой выбор желанием воздать должное «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Беларуси, России и Украине»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод.

Нобелевский комитет объяснил свой выбор желанием воздать должное «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Беларуси, России и Украине».

«Благодаря своим последовательным усилиям в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права лауреаты этого года возродили и почтили видение Альфреда Нобеля о мире и братстве между народами — видение, наиболее необходимое в современном мире», — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Что известно о лауреатах

«Мемориал» — российская правозащитная организация. Она была учреждена в 1992 году в Москве, а до этого с 1987 года существовала в виде московской одноименной общественной группы. Одним из организаторов и первым почетным председателем «Мемориала» был академик Андрей Сахаров. В 1989 году, в год фактического создания «Мемориала», членом организации стал будущий первый президент России Борис Ельцин, позже он вошел в общественный совет «Мемориала».

Правозащитная организация исследовала политические репрессии в СССР. Впоследствии она переросла в содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции, на Украине, которые ведут исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.

В 2014 году юрлица «Мемориала» попали в России в реестр НКО-иноагентов. В список иноагентов также вошли региональные отделения центра, а в октябре 2016 года статус иноагента присвоили и международному «Мемориалу».

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В декабре 2021 года правозащитный центр и историко-просветительское общество «Мемориал» были ликвидированы по решению судов. Генпрокуратура заявила, что международный «Мемориал», занимавшийся исследованиями репрессий в СССР и восстановлением памяти их жертв, «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства». Также общество обвинили в том, что оно пытается «реабилитировать нацистских преступников и изменников родины».

Что касается правозащитного центра «Мемориал», то на заседании суда прокурор заявлял, что организация поддерживала несанкционированные акции протеста, направленные на «дестабилизацию страны». Он также утверждал, что формирование «Мемориалом» списков политзаключенных направлено на создание «негативного восприятия судебной системы России».

Еще один лауреат Нобелевской премии мира — это белорусский правозащитник, председатель и основатель правозащитного центра «Вясна» Беляцкий. С июля 2021 года он находится в СИЗО. Сам центр «Вясна» белорусские власти лишили госаккредитации. А материалы телеграмм-канала «Вясны» и всех ее соцсетей белорусский суд признал экстремистскими.

В 2021 году Нобелевскую премию мира получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Награду им вручили за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». Денежный эквивалент премии Муратов пожертвовал детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера», а также медицинскому фонду работников СМИ, помогающему сотрудникам различных изданий в борьбе с тяжелыми заболеваниями. Часть средств пошла на создание фильма о положении прессы в России и на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты», рассказывал главред. Нобелевскую медаль он продал на аукционе за $103,5 млн. Вырученные средства были направлены в международный Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для помощи детям на Украине и в соседних странах. Часть средств пошла на поддержку украинских беженцев. В сентябре суд лишил «Новую газету» лицензии: она была отозвана как у печатного издания, так и у сайта. Как заявили в Роскомнадзоре, редакция газеты не предоставила вовремя свой устав, а сайт получил предупреждения за отсутствие маркировки двух НКО-иноагентов в материалах. Редакция «Новой» назвала отзыв лицензии «уничтожением и убийством издания». Муратов считает, что решение были «заказным и политическим».

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных наград. Она присуждается по пяти направлениям. Помимо содействию установлению мира во всем мире, это премия за научные достижения в области физики, химии, физиологии или медицине, а также литературе.

Помимо этого, с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается также премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, которая неофициально именуется Нобелевской премией по экономике.

В 2022 году награды были удостоены:

Нобелевскую премию по физике получили француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Их эксперименты показали, что в запутанном состоянии частицы ведут себя как единое целое, даже когда разделены. Это открытие «расчистило путь для новых технологий» — квантовых компьютеров и сетей, а также безопасного обмена информацией с квантовым шифрованием, заявили в Нобелевском комитете;

Нобелевскую премию по химии получили ученые Мортен Мелдал (Дания), Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс (США). Они занимались развитием клик-химии и биоортогональных реакций. Их открытие важно для разработки лекарственных препаратов;

Нобелевскую премию по медицине получил шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо. Среди его ключевых достижений — секвенирование генома неандертальца и выделение участков генетического кода современного человека, унаследованных от других видов;

Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно. Награды она удостоена «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти». С 1974 года писательница опубликовала свыше 20 книг, которые, так или иначе, содержат автобиографические мотивы. На русский язык переведены шесть книг Эрно: «Событие», «Женщина», «Во власти», «Память девушки», «Годы» и «Обыкновенная страсть».

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