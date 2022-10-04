Нобелевскую премию по физике дали за новаторство в квантовой информатике

Награды удостоились француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер, чьи эксперименты «расчистили путь» для создания квантовых компьютеров

Антон Цайлингер (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2022 году стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер, сообщил Нобелевский комитет. Награды ученые удостоены «за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».

В сообщении Нобелевского комитета подчеркивается, что эксперименты Аспе, Клаузера и Цайлингера, в ходе которых было показано, что в запутанном состоянии частицы ведут себя как единое целое, даже когда разделены, «расчистили путь для новых технологий» — квантовых компьютеров и сетей, а также безопасного обмена информацией с квантовым шифрованием.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили трое ученых — Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи, удостоившиеся награды за «новаторский вклад в понимании комплексных физических систем». При этом половину премии досталась немецкому ученому Хассельману и американскому физику Манабе «за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления». Вторую половину получил итальянец Паризи «за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных».

Накануне Нобелевский комитет объявил лауреата премии по медицине, им стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо. Награды ученый удостоился за работы, связанные с изучением «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека». В частности, уже в 2010 году Паабо опубликовал первую последовательность генома неандертальца, а затем его команде удалось секвенировать и геном денисовца (Homo denisovensis).



5 октября Нобелевский комитет назовет лауреата премии по химии, 6 октября — по литературе, 10 октября — по экономике. Лауреата нобелевской премии мира объявят 7 октября.