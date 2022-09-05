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Редакция «Новой газеты» назвала отзыв лицензии «убийством издания»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Редакция «Новой газеты» назвала «уничтожением и убийством» издания решение Басманного суда отозвать лицензию у газеты по требованию Роскомнадзора. В заявлении, опубликованном на сайте «Новой газеты», говорится о том, что издание не нарушало законов, а вердикт суда объясняется «желанием отозвать свидетельство регистрации у газеты с 30-летней историей с двумя лауреатами Нобелевской премии мира в числе основателей — Михаилом Горбачевым и Дмитрием Муратовым».

«Все документы у этих клерков, которые мнят себя государевыми опричниками, есть. Что мы и доказали в суде. Только судьи тоже давно уже ходят в опричниках и хранят в своих сейфах метлы и песьи головы», — говорится в заявлении.

Утром 5 сентября Басманный суд удовлетворил требование Роскомнадзора «признать недействительной» регистрацию «Новой газеты». В самом ведомстве утверждали, что редакция в установленные законом о СМИ сроки не предоставила устав. Помимо этого издание обвинили в том, что оно упоминало организации — иностранных агентов — без надлежащей маркировки.

Муратов сообщил, что сотрудники «Новой газеты» запустят журнал в России
Технологии и медиа
Дмитрий Муратов

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решение суда назвал «заказным и политическим», пообещав обжаловать его.

Решение суда было вынесено спустя несколько дней после похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева, который помог группе журналистов, решивших в апреле 1993 года создать «Новую газету». Экс-глава государства владел долей в издании.

Теги
Басманный суд «Новая газета» Дмитрий Муратов Михаил Горбачев СМИ журналистика
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