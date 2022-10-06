Нобелевскую премию по литературе дали француженке Анни Эрно
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Награду в 10 млн крон (около $920 тыс.) Шведская академия присудила ей «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти».
Первый роман Эрно «Пустые шкафы» (Les armoires vides) был опубликован в 1974 году. За прошедшие с тех пор годы писательница была удостоена целого ряда наград, в том числе премии Ренодо (1984, роман La Place), премии Маргерит Дюрас (2008, «Les Années»), премии Франсуа Мориака (2008, «Les Années») и т.д.
Ранее букмекеры называли фаворитами в борьбе за звание нобелиата сразу нескольких женщин — канадок Энн Карсон и Маргарет Этвуд, француженку Мариз Конде, а также француза Мишеля Уэльбека, норвежца Юна Фоссе и британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди.
В прошлом году Нобелевку по литературе получил проживающий более 50 лет в Великобритании 72-летний писатель занзибарского происхождения Абдулразак Гурна.
Всего в 1901–2021 годах Нобелевскую премию по литературе присуждали 114 раз, ее лауреатами стали 118 человек (четырежды премия делилась между двумя писателями, в последний раз такое случилось в 1974 году). Семь раз Нобелевский комитет и Шведская академия решили, что достойных претендентов на награду нет. Большинство таких случаев относятся ко временам Первой и Второй мировых войн (1914, 1918, 1940–1943), исключением стал лишь 1935 год. При этом в 2019 году было объявлено о присуждении Нобелевских премий по литературе сразу за 2018 и 2019 годы (в 2018 году премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала).
В нынешнем году Нобелевская неделя началась 3 октября. В этот день лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за работы, связанные с изучением «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека», стал шведский биолог Сванте Паабо. Выбор лауреата объяснили тем, что работы создателя палеогеномики помогают ответить на вопрос, что именно делает современных людей уникальными и отличает их от неандертальцев и денисовцев, живших на Земле много тысяч лет назад.
4 октября было объявлено о присуждении половины Нобелевской премии по физике французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру, чьи эксперименты с запутанными фотонами «расчистили путь для новых технологий» — квантовых компьютеров и сетей, а также безопасного обмена информацией с квантовым шифрованием.
. 5 октября Нобелевскую премию по химии за разработку инструментария для создания молекул и достижения в биоортогональной химии и «клик-химии» отдали Каролин Бертоцци (США), Мортену Мелдалу (Дания) и Барри Шарплессу (США). Последний стал пятым в истории человеком, которому удалось получить Нобелевку дважды.
В пятницу, 7 октября, станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 10 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).