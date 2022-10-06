Нобелевскую премию по литературе дали француженке Анни Эрно

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Клик-химия и биоортогональные реакции: почему за них дают нобелевки Футурология, 14:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:18
Матвиенко предложила «прямо сегодня» начать переговоры с Украиной Политика, 14:17
Власти Киевской области объяснили взрывы в регионе учениями саперов Политика, 14:16
Huawei наладит выпуск микрочипов для обхода санкций США Life, 14:15
Микросервисная разработка как метод борьбы с зависимостью от западного ПО Pro, 14:07
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 14:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Нобелевскую премию по литературе дали француженке Анни Эрно Общество, 14:02
Кремль подтвердил визит главы МАГАТЭ в Москву Политика, 14:02
Два российских игрока НХЛ попали в Чехию после угроз отказа во въезде Спорт, 14:02
Швеция заявила о признаках «серьезного саботажа» на «Северных потоках» Экономика, 13:59
Столичный омбудсмен попросила Мосгорсуд проанализировать статью о фейках Общество, 13:59
Кремль назвал «уткой» сообщения о 700 тыс. покинувших страну россиян Общество, 13:56
В ЛНР сообщили об эвакуации соцучреждений в Кременной и Сватово Политика, 13:54
Нобелевская премия ,  
0 

Нобелевскую премию по литературе дали француженке Анни Эрно

Французская писательница получила награду «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти»
Анни Эрно
Анни Эрно (Фото: Horst Galuschka / Global Look Press)

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Награду в 10 млн крон (около $920 тыс.) Шведская академия присудила ей «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти».

Первый роман Эрно «Пустые шкафы» (Les armoires vides) был опубликован в 1974 году. За прошедшие с тех пор годы писательница была удостоена целого ряда наград, в том числе премии Ренодо (1984, роман La Place), премии Маргерит Дюрас (2008, «Les Années»), премии Франсуа Мориака (2008, «Les Années») и т.д.

Ранее букмекеры называли фаворитами в борьбе за звание нобелиата сразу нескольких женщин — канадок Энн Карсон и Маргарет Этвуд, француженку Мариз Конде, а также француза Мишеля Уэльбека, норвежца Юна Фоссе и британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди.

В прошлом году Нобелевку по литературе получил проживающий более 50 лет в Великобритании 72-летний писатель занзибарского происхождения Абдулразак Гурна.

Всего в 1901–2021 годах Нобелевскую премию по литературе присуждали 114 раз, ее лауреатами стали 118 человек (четырежды премия делилась между двумя писателями, в последний раз такое случилось в 1974 году). Семь раз Нобелевский комитет и Шведская академия решили, что достойных претендентов на награду нет. Большинство таких случаев относятся ко временам Первой и Второй мировых войн (1914, 1918, 1940–1943), исключением стал лишь 1935 год. При этом в 2019 году было объявлено о присуждении Нобелевских премий по литературе сразу за 2018 и 2019 годы (в 2018 году премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала).

В нынешнем году Нобелевская неделя началась 3 октября. В этот день лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за работы, связанные с изучением «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека», стал шведский биолог Сванте Паабо. Выбор лауреата объяснили тем, что работы создателя палеогеномики помогают ответить на вопрос, что именно делает современных людей уникальными и отличает их от неандертальцев и денисовцев, живших на Земле много тысяч лет назад.

4 октября было объявлено о присуждении половины Нобелевской премии по физике французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру, чьи эксперименты с запутанными фотонами «расчистили путь для новых технологий» — квантовых компьютеров и сетей, а также безопасного обмена информацией с квантовым шифрованием.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Robert Cianflone / Getty Images Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию
Инструкции
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
Фото: Alex Domanski / Reuters Разминка на стуле: 5 упражнений для офисных работников
Инструкции
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Фото: Садчиков Виктор / ТАСС Как цифровизация стройки возвращает отрасль во времена плановой экономики
Статьи
Pro
Фото: Toby Melville / Reuters Как не скатиться до «бла-бла-лидерства»
Статьи
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Фото: Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам
Статьи

. 5 октября Нобелевскую премию по химии за разработку инструментария для создания молекул и достижения в биоортогональной химии и «клик-химии» отдали Каролин Бертоцци (США), Мортену Мелдалу (Дания) и Барри Шарплессу (США). Последний стал пятым в истории человеком, которому удалось получить Нобелевку дважды.

Кто получал Нобелевскую премию два раза или больше. Фотогалерея
Фотогалерея 


В пятницу, 7 октября, станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 10 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Нобелевская премия Нобелевская премия по литературе
Материалы по теме
Кто получал Нобелевскую премию два раза или больше. Фотогалерея
Общество
Нобелевку по физике дали за доказательство, что «Бог играет в кости»
Общество
Нобелевскую премию по медицине дали за изучение эволюции человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter