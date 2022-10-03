Нобелевскую премию по медицине дали за изучение эволюции человека

Работы шведского биолога Сванте Паабо и его сотрудников помогают ответить на вопрос, что именно делает современных людей уникальными и отличает от «родственников», живших на Земле много тысяч лет назад

Сванте Паабо (Фото: Christian Charisius / DPA / ТАСС)

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что награды ученый удостоился за работы, связанные с изучением «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

В ходе своих работы Паабо создал совершенно новую научную дисциплину — палеогеномику, объяснил важность работ ученого Нобелевский комитет. Труды Паабо и его сотрудников помогают ответить на вопрос, что именно делает современных людей уникальными и отличает от «родственников», живших на Земле много тысяч лет назад.

В частности, уже в 2010 году Паабо опубликовал первую последовательность генома неандертальца, а затем его команде удалось секвенировать и геном денисовца (Homo denisovensis). Исследования Паабо и его сотрудников доказали, что представители Homo sapiens в ходе миграции за пределы Африки не только встречались с неандертальцами и денисовцами, но и скрещивались с ними. Следы такого скрещивания и сейчас видны в ДНК, и гены вымершей родни влияют на физиологию современных людей.

«Одним из таких примеров является денисовская версия гена EPAS1, которая дает преимущество при жизни на больших высотах и распространена среди современных тибетцев. Другими примерами являются гены неандертальцев, которые влияют на наш иммунный ответ на различные типы инфекций», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

В 2021 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения».