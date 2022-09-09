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Наина Ельцина вспомнила о символическом жесте Елизаветы II для России

Визит королевы Великобритании Елизаветы II в Россию в 1994 году стал символическим жестом, показывающим готовность Лондона к равноправному взаимодействию с Москвой, сказала Наина Ельцина
Наина Ельцина,&nbsp;Елизавета II,&nbsp;Борис Ельцин и&nbsp;принц Филипп (Москва, 1994 год)
Наина Ельцина, Елизавета II, Борис Ельцин и принц Филипп (Москва, 1994 год) (Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости)

Вдова первого российского президента Бориса Ельцина Наина выразила соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II и вспомнила о ее символическом жесте для России, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Ельцина рассказала, что они с королевой Великобритании встретились «в очень трудное для России время», в 1994 году. Тогда, по ее словам, реформы проходили тяжело, а коммунисты «делали все, чтобы сорвать их».

«Визит Ее Величества королевы Елизаветы II в этой ситуации был для нас, для всей нашей страны, которая взяла курс на возвращение в цивилизованный мир, огромной поддержкой. Это был символический жест, демонстрирующий готовность Британии к равноправному взаимодействию с новой Россией», — отметила Ельцина.

Бывшая первая леди России рассказала, что накануне визита королевы в Кремль она очень волновалась. Однако волнения и напряженность исчезли, когда Наина Ельцина оказалась рядом с Елизаветой II. «От нее исходила добросердечность и расположенность к собеседникам, чувствовался ее искренний интерес к нашей стране», — пояснила она.

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Королева Елизавета II подарила ей шкатулку с семенами растений из своего сада. «Семена прижились на нашей почве, растения из сада королевы выросли и теперь живут в моем саду, и мне это показалось символичным», — подчеркнула вдова Бориса Ельцина.

Она выразила соболезнования королевской семье и всем гражданам Великобритании в связи со смертью Елизаветы II.

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Королева умерла 8 сентября на 97-м году жизни. В Великобритании начался десятидневный траур. 73-летний принц Чарльз стал королем, взяв себе имя Карл III (в английской версии написание его имени осталось прежним — Charles, но исторически в России британских королей называют на немецкий манер). Он взойдет на престол в субботу, 10 сентября.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной его матери. Он отметил, что с именем британской королевы «неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства».

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не рассматривает возможность поездки Путина на похороны британской королевы.

Соболезнования также выразили президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц и другие мировые лидеры.

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монарх, королева Великобритании

21 апреля 1926 года
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