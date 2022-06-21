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Общество ,  
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Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль на аукционе за $103,5 млн

Ставки на лот начинались с $700 тыс. и преодолели планку в несколько млн, однако затем анонимный покупатель дал за медаль $103,5 млн. Средства направят в фонд ЮНИСЕФ, в том числе на помощь украинским беженцам
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе за $103,5 млн, говорится на сайте американского торгового дома Heritage Auctions, который вел торги.

Перед началом аукциона журналиста спросили действительно ли он готов продать медаль. Муратов дал утвердительный ответ. Ранее он говорил, что решение о продаже награды поддержал весь коллектив «Новой газеты».

Первая ставка на лот составила $700 тыс., однако за несколько минут сумма выросла до $16,6 млн.Затем анонимный покупатель поставил на медаль $103,5 млн, ставку не смог перебить ни один участник аукциона.

Аукционный дом назвал дату торгов по нобелевской медали Муратова
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Дмитрий Муратов

В сообщении торгового дома сказано, что все деньги с продажи медали направят в международный Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для помощи детям на Украине и в соседних странах. Также часть средств пойдет на поддержку семьей беженцев с Украины и внутренне перемещенных лиц.

Торги шли в Таймс-центре на Манхэттене в Нью-Йорке и были приурочены ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня.

Нобелевский комитет присудил премию мира Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе 8 октября 2021 года за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». В комитете назвали Муратова и Рессу представителями журналистов, которые отстаивают свободу СМИ в мире.

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В декабре 2021 года Муратов заявил, что общая сумма премии составила около 40,2 млн руб. Он рассказал, что направил эти деньги на благотворительность.

Средства распределили между организациями по выбору читателей, поддерживающих «Новую газету»: по 5 млн руб. передали детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Еще 10 млн руб. Муратов направил в медицинский фонд работников СМИ, помогающий сотрудникам различных изданий в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Оставшаяся часть средств пошла на создание фильма о положении прессы в России и на выплату премий некоторым сотрудникам «Новой газеты». «Осталось немного в качестве заначки [для «Новой газеты»] — мало ли что случится», — отмечал журналист.

Дмитрий Муратов — один из основателей «Новой газеты» и главный редактор издания с 1995 года. Газета известна расследованиями и материалами о нарушениях прав человека.

28 марта «Новая газета» приостановила выпуск. Это произошло после того, как Роскомнадзор направил изданию второе предупреждение из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материале.

Некоторые сотрудники редакции уехали за границу и создали издание «Новая газета. Европа». 29 апреля Роскомнадзор ограничил доступ к ее сайту на территории России.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Дмитрий Муратов «Новая газета» аукционы Нобелевская премия

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Профессиональная аналитика
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