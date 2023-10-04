От Павлова до Екимова: лауреаты Нобелевской премии из России

1958 год, Нобелевская премия по литературе, Борис Пастернак

До присуждения Нобелевской премии по литературе писателя Бориса Пастернака выдвигали на нее не менее четырех раз. В 1958 году среди претендентов был и Михаил Шолохов, который стал лауреатом в 1965-м. Пастернак с 1945 по 1955 год работал над романом «Доктор Живаго». Сам он называл произведение вершиной своего творчества как прозаика. Сюжет романа охватывает события с начала XX века и до конца Великой Отечественной войны. В СССР опубликовать книгу не удалось; она вышла в Италии в 1957 году.

Нобелевскую премию по литературе Пастернаку присудили «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Автор «Доктора Живаго» стал вторым, после Бунина, российским писателем, удостоенным этой награды. Советские власти посчитали присуждение премии по литературе Пастернаку «втягиванием в холодную войну». Против писателя началась кампания травли: его хотели лишить гражданства СССР, исключили из Союза писателей. Из-за массового давления Пастернак отказался от премии. В 1988 году роман «Доктор Живаго» опубликовали в журнале «Новый мир», через 18 лет после смерти автора. Такое решение позволило Нобелевскому комитету считать отказ Пастернака от премии вынужденным, и в том же году диплом Нобелевской премии отправили в Москву, а в 1989-м медаль лауреата вручили членам семьи писателя