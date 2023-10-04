От Павлова до Екимова: лауреаты Нобелевской премии из России
4 октября одним из лауреатов Нобелевской премии по химии стал Алексей Екимов. Награду присудили за открытие и синтез квантовых точек. Кому из родившихся в Российской империи, СССР и современной России присуждали премию — в обзоре РБК
Физиолог Иван Павлов стал первым российским лауреатом Нобелевской премии. Награду ему присудили «за работу по физиологии пищеварения». Павлов открыл, как работают условные и безусловные рефлексы, исследуя механизмы выделения слюны, желудочного сока. Опыты ученый проводил на животных, чаще всего на собаках, откуда и пошло выражение «собака Павлова»
Нобелевскую премию Илье Мечникову присудили «за труды по иммунитету». Изначально сфера интересов ученого лежала в области биологии — он выявил новые классы беспозвоночных, изучая планарии (отряд плоских червей), а к 20 годам открыл феномен внутриклеточного иммунитета. В 1873 году первая жена Мечникова умерла от туберкулеза, после чего тот посвятил себя изучению этого заболевания. Спустя два года он открыл функцию клеточного иммунитета: эта система наиболее эффективна для борьбы с вирусами; клеточный иммунитет подразумевает, что для защиты организма включаются именно клетки иммунной системы, при работе гуморального иммунитета защитные функции берут на себя молекулы, которые находятся в плазме крови
Шведская академия присудила писателю Ивану Бунину Нобелевскую премию «за правдивый артистичный талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер». В ранние годы Бунин был более известен как поэт — в частности, издал несколько сборников стихотворений, став дважды лауреатом Пушкинской премии. Как прозаик он дебютировал в 1893 году, а над первым и единственным романом «Жизнь Арсеньева» начал работать к концу 1920-х. Сам Бунин связывал награждение Нобелевской премией по литературе именно с этим произведением. Награду он получил уже в эмиграции: вскоре после Октябрьской революции писатель вместе с женой Верой Муромцевой уехал в Одессу, а оттуда во Францию
Химику Николаю Семенову Нобелевскую премию присудили «за исследования в области механизма химических реакций». Он один из первых лауреатов Нобелевской премии по химии и входит в число основоположников химической физики. Награду ученый получил за открытие механизма газофазных реакций, в частности гомогенного мономолекулярного разложения и разветвленных цепных реакций
До присуждения Нобелевской премии по литературе писателя Бориса Пастернака выдвигали на нее не менее четырех раз. В 1958 году среди претендентов был и Михаил Шолохов, который стал лауреатом в 1965-м. Пастернак с 1945 по 1955 год работал над романом «Доктор Живаго». Сам он называл произведение вершиной своего творчества как прозаика. Сюжет романа охватывает события с начала XX века и до конца Великой Отечественной войны. В СССР опубликовать книгу не удалось; она вышла в Италии в 1957 году.
Нобелевскую премию по литературе Пастернаку присудили «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Автор «Доктора Живаго» стал вторым, после Бунина, российским писателем, удостоенным этой награды. Советские власти посчитали присуждение премии по литературе Пастернаку «втягиванием в холодную войну». Против писателя началась кампания травли: его хотели лишить гражданства СССР, исключили из Союза писателей. Из-за массового давления Пастернак отказался от премии. В 1988 году роман «Доктор Живаго» опубликовали в журнале «Новый мир», через 18 лет после смерти автора. Такое решение позволило Нобелевскому комитету считать отказ Пастернака от премии вынужденным, и в том же году диплом Нобелевской премии отправили в Москву, а в 1989-м медаль лауреата вручили членам семьи писателя
На фото: Илья Франк (слева) и Павел Черенков (справа) в лаборатории
В 1934 году физик Павел Черенков заметил специфическое голубое свечение прозрачных жидкостей при облучении быстрыми заряженными частицами и выявил, что оно отличается от флуоресцентного. Через два года ученый установил основное свойство этого явления — направленность, образование светового конуса, ось которого совпадает с траекторией движения частицы. Илья Франк продолжил изучать эту тему и занялся теоретическим описанием обнаруженного Черенковым явления
К работе над теоретическим описанием излучения, которое заметил Павел Черенков, подключился и физик Игорь Тамм. Вместе с Ильей Франком в 1937 году он разработал теорию, которая объясняла полученные экспериментальные данные. Само явление назвали эффектом Вавилова — Черенкова. Этот эффект лежит в основе работы детекторов быстрых заряженных частиц (черенковских счетчиков). Нобелевскую премию физики Черенков, Франк и Тамм получили «за открытие и истолкование эффекта Черенкова».
Тамм позже разработал метод решения задач квантовой теории поля; вместе с другим нобелевским лауреатом, физиком-теоретиком Андреем Сахаровым (получил премию мира), выявил принципы удержания плазмы в токамаке (тороидальная установка с магнитными катушками)
Нобелевскую премию физик Лев Ландау получил «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия». Он определил затухание колебаний электронной плазмы (это затем стали называть затуханием Ландау) и вместе с другим физиком, который станет лауреатом Нобелевской премии в 2003 году, Виталием Гинзбургом, вывел теорию сверхпроводимости.
Помимо этого Ландау сформулировал теорию для квантовой жидкости, предсказал для нее появление нового типа распространения волн, назвав это нулевым звуком, внес вклад в квантовую теорию, а также в теорию взаимодействия элементарных частиц
Физику Николаю Басову Нобелевскую премию присудили за «фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе». Басов изучал электронику и ее применение. После присуждения премии занимался разработкой типов полупроводниковых лазеров, исследованием мощных газовых и химических лазеров, руководил созданием фторводородного и йодного, а затем эксимерного лазеров.
Басов также разработал идею использования лазеров для управляемого термоядерного синтеза, предложил методы лазерного нагрева плазмы, исследовал процессы стимулирования химических реакций лазерным излучением. Помимо этого ученый разработал физические основы создания квантовых стандартов частоты, предложил применять лазеры в оптоэлектронике, инициировал исследования по нелинейной оптике
Вместе с Николаем Басовым Нобелевскую премию «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе», получил физик Александр Прохоров. Ученые определили принцип усиления и генерации электромагнитного излучения квантовыми системами, что стало основой для создания первого квантового генератора (мазера) на пучке молекул аммиака в 1954 году
Секретарь правления Союза писателей СССР Георгий Марков узнал, что в 1958 году на Нобелевскую премию по литературе выдвинули писателя Бориса Пастернака, автора романа «Доктор Живаго», и передал информацию в ЦК КПСС. Отдел культуры партии решил, что «определенные элементы будут выдвигать этот роман на Нобелевскую премию, имея в виду использовать его в антисоветских целях», и заявил, что «прогрессивные круги стоят за выдвижение на Нобелевскую премию» Михаила Шолохова. А также рекомендовал поручить газетам «Правда» и «Известия», «Литературной газете» и журналу «Новое время» публиковать тексты, посвященные «значению творчества и общественной деятельности М.А. Шолохова».
После отказа Пастернака Нобелевскую премию повторно в 1958 году вручать не стали. А Шолохова, написавшего роман-эпопею «Тихий Дон», все же наградили семь лет спустя «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». В 2016 году Шведская академия опубликовала список 90 номинантов на Нобелевскую премию 1965 года. Поэтесса Анна Ахматова была в нем под № 1, фамилия Шолохова в списке занимала 71-ю строку
Писатель Александр Солженицын получил Нобелевскую премию «за нравственную силу, с которой следовал непреложным традициям русской литературы». Он прославился после публикации рассказа «Один день из жизни Ивана Денисовича» о жизни заключенного. Об этом писатель знал по собственному опыту: в 1945 году он был арестован за критику Сталина и почти десять лет провел в лагерях.
«Один день из жизни Ивана Денисовича» опубликовали в 1962 году, во времена Никиты Хрущева, в журнале «Новое время». Вскоре там вышли и рассказы «Матренин двор», «Случай на станции Кочетовка». Отклики читателей, включая письма заключенных, стали поводом для создания произведения «Архипелаг ГУЛАГ». Напечатать его в СССР было невозможно, и в 1973 году Солженицын решил издать «Архипелаг ГУЛАГ» за границей. В Советском Союзе уже была развернута кампания против диссидентов. Из-за «антисоветской деятельности» в 1974 году Солженицына арестовали, лишили гражданства и выслали из СССР. В эмиграции писатель продолжил работать, готовил роман-эпопею «Красное колесо». К концу советской эпохи «Архипелаг ГУЛАГ» вышел в СССР большими тиражами, в 1990 году Солженицына восстановили в гражданстве, а еще через четыре года он вместе с семьей переехал в Россию. Писатель не прекращал работать вплоть до смерти в 2008 году, а вернувшись на родину, готовил к изданию свое самое полное собрание сочинений
Математику и экономисту Леониду Канторовичу Нобелевскую премию присудили «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Награду он разделил с американским экономистом Тьяллингом Купмансом. Канторович был одним из наиболее известных ученых, работавших в области экономической теории. При его участии в 1959 году на экономическом факультете Ленинградского государственного университета появился шестой курс обучения, где студентам преподавали углубленную математику. В том же году Канторович стал научным руководителем лаборатории экономических расчетов на факультете, а через год там появилась кафедра экономико-математических расчетов (в Московском государственном университете такую открыли в 1962-м).
В 1960 году ученый выступил с докладом, в котором обосновывал необходимость планирования советской экономики с помощью математических методов. Несмотря на некоторую критику, его подход одобрили. В 1964 году Канторовича избрали академиком АН СССР, а через год вместе с коллегой-экономистом Василием Немчиновым он получил Ленинскую премию за разработку метода линейного программирования и экономических моделей
Физик-теоретик, один из создателей водородной бомбы Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». К 32 годам он стал доктором физико-математических наук и действительным членом Академии наук (моложе среди академиков был только математик Сергей Соболев).
С 1950 года ученый занимался правозащитной деятельностью, а в 1970-м стал одним из основателей Московского комитета по правам человека. Академик выступал за отмену смертной казни, право на эмиграцию, отмену принудительного лечения инакомыслящих в психиатрических больницах, ратовал за возможность возвращения крымских татар в Крым. Сахаров посещал места ссылок и лагеря, обращался к западным ученым и политикам, объявлял голодовку, чтобы привлечь внимание общественности к судьбе политзаключенных
Физик Петр Капица получил Нобелевскую премию «за базовые исследования и открытия в физике низких температур». Половину премии в том году присудили американцам — астрофизику Арно Пензиасу и физику Роберту Вильсону за открытие реликтового микроволнового излучения. Капица разработал новый способ сжижения воздуха, который предопределил развитие крупных установок для получения кислорода, азота и других газов. Он также обнаружил, что при переходе тепла от твердого тела к жидкому гелию возникает скачок температур (явление назвали скачком Капицы).
Исследователь еще в 1934 году открыл сверхтекучесть жидкого гелия и занимался изучением его свойств. Эти наработки легли в основу теории текучести вещества, разработанной Львом Ландау, который получил Нобелевскую премию на 16 лет раньше. Благодаря работам Капицы и Ландау в науке возникло новое направление — физика низких температур
Нобелевскую премию по литературе поэт Иосиф Бродский получил «за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии». В 1955 году он бросил школу, отучившись неполные восемь классов, а стихи начал писать еще в юности. В 1964-м поэту предъявили обвинения в тунеядстве, его приговорили к пяти годам принудительного труда «в отдаленной местности». В ссылке Бродский изучал английскую поэзию, а стихи продолжали публиковаться в эмигрантских изданиях, лишь пару из них поместили в районную газету «Призыв».
В 1965 году срок ссылки сократили до полутора лет, Бродский вернулся в Ленинград, но оставался в поле зрения КГБ. К 1972-му поэта поставили перед выбором: эмигрировать или дальше подвергаться преследованию. Бродский переехал в США, где в течение 24 лет преподавал русскую литературу и словесность, в том числе в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах. В 1977 году он получил американское гражданство (советского был лишен после отъезда). С началом перестройки творчество Бродского стало широко известно на родине, в 1989-м его реабилитировали по делу 1964 года, а в 1995-м поэту присвоили звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Бродскому предлагали вернуться, но в Россию он так и не приехал
Первый президент СССР Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира «в знак признания ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». При нем началась перестройка в Советском Союзе: Горбачев инициировал демократизацию государства. К его заслугам также относят прекращение холодной войны и ядерную деэскалацию.
Премию вместо Горбачева в Осло, где вручали награду, поехал получать министр иностранных дел Анатолий Ковалев, но с лекцией нобелевского лауреата (по правилам, ее нужно произнести в течение полугода после награждения) президент СССР все же выступил 5 июня 1991 года. Денежное вознаграждение (4 млн шведских крон от норвежского Нобелевского комитета и 500 млн итальянских лир) Горбачев перечислил в бюджет СССР
Жорес Алферов получил награду «за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотной и оптоэлектронике». Вместе с ним лауреатом Нобелевской премии стал исследователь немецкого происхождения Герберт Кремер; половину премии присудили также американскому ученому Джеку Килби «за вклад в изобретение интегральных схем».
Свою часть Алферов отдал Фонду поддержки образования и науки для талантливой молодежи, президентом которого стал в 2001 году. Гетероструктуры используются при создании высокочастотных транзисторов, оптоэлектронных приборов, в системах спутникового телевидения, а также в некоторых солнечных элементах, применяемых на Земле и в космосе
Физик Виталий Гинзбург получил Нобелевскую премию «за вклад в развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести». Он автор 400 статей и около десятка монографий. Научные работы Гинзбурга были посвящены квантовой электродинамике, физике элементарных частиц, теории излучения, оптике, теории конденсированных сред, физике плазмы, радиофизике, а также радиоастрономии и астрофизике.
Вместе с другими выдающимися физиками ученый был автором ряда научных теорий. В 1940 году Гинзбург создал квантовую теорию эффекта Вавилова — Черенкова и теорию черенковского излучения в кристаллах; в 1946-м вместе Ильей Франком разработал теорию переходного излучения, возникающего при пересечении частицей границы двух сред; в 1950 году вместе со Львом Ландау создал теорию сверхпровоходимости (позднее ее стали называть теорией Гинзбурга — Ландау), а еще через восемь лет, вместе с физиком Львом Питаевским, — теорию сверхтекучести (теория Гинзбурга — Питаевского)
Вместе с Виталием Гинзбургом Нобелевскую премию «за вклад в развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести» присудили Алексею Абрикосову. При проверке теории Гинзбурга — Ландау он открыл новый класс сверхпроводников (материал, электрическая проводимость которого при понижении температуры до определенной величины становится нулевой): сверхпроводники II рода. В отличие от сверхпроводников I рода они могут сохранять свойства в присутствии сильного магнитного поля (до 25 Тл).
Абрикосов выявил, что проникновение магнитного поля в сверхпроводник II рода происходит в виде квантованных вихревых нитей. Такую структуру назвали вихревой решеткой Абрикосова. В 1991 году физика пригласили работать в Аргоннскую национальную лабораторию США (штат Иллинойс), через восемь лет он получил американское гражданство
На фото: Андрей Гейм (слева) и Константин Новоселов (справа)
Родившимся в СССР физикам Константину Новоселову и Андрею Гейму присудили Нобелевскую премию за «передовые опыты с двумерным материалом — графеном». Новоселову и Гейму удалось извлечь его из обычного графита, который используется для производства карандашей, и привести к виду тончайшего слоя углерода — не более одного атома. Графен не только тончайший, но и прочный материал, а еще хорошо проводит электричество. Прозрачность и электропроводимость делают его подходящим для производства сенсорных экранов, световых панелей и, вероятно, солнечных элементов, отмечал Нобелевский комитет.
Новоселов, самый молодой нобелевский лауреат по физике начиная с 1937 года, родился в 1974-м в Нижнем Тагиле, Гейм — в 1958 году в Сочи. Новоселов начал работать с Геймом еще во время аспирантуры в Нидерландах, куда уехал в 25 лет, а позже вслед за ним переехал в Великобританию. В 2010 году Новоселов имел российско-британское гражданство, Гейм был гражданином Нидерландов (по его словам, российского гражданства у него не было). Год спустя британская королева Елизавета II пожаловала обоих физиков в рыцари-бакалавры за заслуги перед наукой; Гейм также получил право прибавлять к своему имени «сэр»
Премию мира Муратову (признан Минюстом иностранным агентом) присудили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». Нобелевский комитет отметил его «мужественную борьбу за свободу слова в России» и назвал представителем всех журналистов, которые «отстаивают этот идеал в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями».
Муратов — один из основателей и с 1995 года главный редактор «Новой газеты». Издание известно резонансными материалами о нарушении прав человека, в том числе в Чечне. О ней, в частности, писала журналист «Новой газеты» Анна Политковская, убитая 7 октября 2006 года в подъезде своего дома
В 2022 году одним из трех лауреатов Нобелевской премии мира стала российская правозащитная организация «Мемориал» (признана иногентом и ликвидирована). Нобелевский комитет отметил ее выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека, злоупотребления властью и демонстрацию значения гражданского общества для мира и демократии. Также комитет назвал «Мемориал» представителем гражданского общества в России.
«Мемориал» был создан правозащитниками в 1987 году. Организация создала центр документации жертв сталинской эпохи, собирала и систематизировала информацию о политических притеснениях и нарушениях прав человека в России. В 2014 году «Мемориал» обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, в 2021 году ликвидировали.
Премию за открытие и синтез квантовых точек разделили ученые Мунги Бавенди, Луис Брюс и родившийся в СССР Алексей Екимов. Все трое работают в США. Квантовые точки — наночастицы, размер которых определяет их свойства. Эти точки «распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани», пояснили в Нобелевском комитете. Точки могут также могут применяться в квантовых компьютерах.
В начале 1980-х годов, работая в Государственном оптическом институте имени Вавилова, Алексей Екимов смог первым синтезировать в стекле квантовые точки из хлорида меди. Луис Брюс, в свою очередь, получил первый раствор с ними, а Бавенди в 1993-м разработал удобный способ синтеза раствора этих точек нужного размера.
Екимов в 1967 году окончил Ленинградский государственный университет, в 1989 году защитил диссертацию и получил степень доктора физико-математических наук. С 1999 года работает в США в компании Nanocrystals Technology.