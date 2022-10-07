От Сахарова до ликвидации и Нобелевской премии: история «Мемориала»

На фото: траурная процессия во время похорон Сахарова, Москва, 18 декабря 1989 года.

Регистрация межреспубликанского «Мемориала» (а позднее и международного) состоялась в апреле 1991 года, уже после смерти Сахарова. Вдова академика Елена Боннэр рассказывала в интервью, что после его смерти в декабре 1989 года генсек Михаил Горбачев спросил у нее, как увековечить память Сахарова. На это она ответила, что нужно зарегистрировать «Мемориал».

В 1991 году был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий, в разработке которого принимала участие организация. Позднее «Мемориал» разросся до международного содружества организаций из России, Германии, Казахстана, Украины, Чехии, Бельгии, Италии и других стран