От Сахарова до ликвидации и Нобелевской премии: история «Мемориала»
«Мемориал» (признан в России иноагентом в России и ликвидирован) стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года. Менее чем за год до этого правозащитный центр и просветительское общество были ликвидированы по решению судов. История «Мемориала» началась во время перестройки и гласности, у истоков организации стоял академик Сахаров. Кто и зачем создавал «Мемориал» и как работала организация — в материале РБК
На фото: учредительная конференция добровольного историко- просветительского общества «Мемориал», 28 января 1989 года. Конференцию открыл почетный председатель академик Андрей Сахаров.
История «Мемориала» началась с появления в Москве инициативной группы, которая ставила своей целью увековечение памяти жертв политических репрессий. Подобные группы стали появляться и в других частях СССР. В 1988 году председателем стал академик Андрей Сахаров, за два года до этого вернувшийся вместе с женой Еленой Боннэр из ссылки в Горький (ныне Нижний Новгород). Общественный совет избирали путем уличного опроса. Официальной регистрации у «Мемориала» на тот момент не было
На фото: траурная процессия во время похорон Сахарова, Москва, 18 декабря 1989 года.
Регистрация межреспубликанского «Мемориала» (а позднее и международного) состоялась в апреле 1991 года, уже после смерти Сахарова. Вдова академика Елена Боннэр рассказывала в интервью, что после его смерти в декабре 1989 года генсек Михаил Горбачев спросил у нее, как увековечить память Сахарова. На это она ответила, что нужно зарегистрировать «Мемориал».
В 1991 году был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий, в разработке которого принимала участие организация. Позднее «Мемориал» разросся до международного содружества организаций из России, Германии, Казахстана, Украины, Чехии, Бельгии, Италии и других стран
Среди инициатив «Мемориала» — акция «Возвращение имен». Мероприятие стали проводить с 2007 года, ежегодно 29 октября — в канун Дня памяти жертв политических репрессий. Каждый из участников зачитывает вслух список из нескольких имен, вместе с информацией о профессии, возрасте и дате гибели человека. В Москве акция традиционно проходила с 10 утра до 10 вечера у Соловецкого камня на Лубянке (на фото акция в 2018 году) — памятника жертвам террора, открытого в 1990 году также по инициативе «Мемориала». Во время пандемии акция перешла в онлайн-формат
На фото: установка памятных знаков на стене «Дома специалистов» по Лесному проспекту, дом 61 в Санкт-Петербурге, 19 декабря 2021 года.
Еще один проект организации — «Последний адрес». В рамках этой инициативы на домах, откуда последний раз уходили погибшие во время репрессий люди, устанавливаются памятные знаки с краткой информацией — имя, возраст, дата расстрела, дата реабилитации. Сведения берутся из базы «Мемориала». По данным с официального сайта проекта «Последний адрес», в Москве установлены 659 таких табличек, в Санкт-Петербурге — 410, во множестве других городов значительно меньше. Летом 2022 года стало известно о демонтаже памятных знаков с московского дома на 3-й Тверской-Ямской улице — в префектуре тогда пояснили, что не все жильцы дома дали согласие на их установку
В 2009 году была похищена и убита член грозненского отделения «Мемориала» Наталья Эстемирова. Она занималась расследованиями, правозащитной работой и помогала в поиске пропавших людей. После этого работа грозненского «Мемориала» была приостановлена, власти Чечни выразили сожаление о таком решении организации и назвали его политизированным. Через несколько месяцев работу восстановил новый глава филиала Оюб Титиев
В 2018 году Оюб Титиев стал фигурантом уголовного дела. 9 января его автомобиль остановила полиция, при осмотре в машине нашли пакет с веществом «со специфическим запахом марихуаны». Титиев говорил, что наркотики ему подбросили. Его приговорили к четырем годам колонии по обвинению в хранении наркотиков в особо крупном размере. В 2019 году он вышел на свободу по УДО и заявил, что не планирует далее работать в Чечне
Еще одним обвиняемым — по другому уголовному делу — стал глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев, который еще в начале 1990-х обнаружил в своем регионе несколько крупных захоронений жертв сталинских репрессий, в том числе — расстрельный полигон Сандармох. Уголовное дело против него возбудили в 2016 году по нескольким статьям УК, в том числе о хранении оружия и детской порнографии. Сам он утверждал, что делал фотографии своей несовершеннолетней приемной дочери с медицинскими целями, так как из детдома она попала к нему ослабленной, и фотографии он прикреплял к ее дневнику здоровья. На первом процессе Дмитриева оправдали по большинству обвинений, назначив срок только за хранение оружия — 3,5 года колонии. В 2018 году дело отправили на пересмотр — по словам адвокатов, из-за письма от лица его подопечной. В 2021 году суд приговорил его к 15 годам тюрьмы по обвинению в развратных действиях и порнографии
На фото: у здания Верховного суда в день рассмотрения требования прокуратуры о ликвидации «Мемориала», 28 декабря 2021 года.
В 2014 году юрлица «Мемориала» попали в реестр НКО-иноагентов, в 2016 году туда включили и международный «Мемориал». В декабре 2021 года Верховный суд его ликвидировал. Поводом стали неоднократные нарушения закона об иноагентах, в том числе в части маркировки материалов. Прокуратура на прениях сторон обвинила организацию в спекуляции на теме политрепрессий и создании «лживого образа СССР как террористического государства». На следующий день Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал».
В поддержку «Мемориала» и его структур высказались многие общественные деятели в России и за рубежом. Среди них — нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов, писатель и артист Стивен Фрай, драматург Том Стоппард, журналист Владимир Познер, несколько десятков академиков и членов-корреспондентов РАН. В президентском Совете по правам человека назвали ликвидацию «Мемориала» чрезвычайной мерой
На фото: логотип «Мемориала» вместе с фотографиями лауреатов Нобелевской премии мира предыдущих лет в Норвежском Нобелевском институте, 7 октября 2022 года.
7 октября 2022 года были объявлены лауреаты Нобелевской премии мира, среди них — «Мемориал». Премию также присудили белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и украинскому центру гражданских свобод. Комитет пояснил, что хотел воздать должное «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине».