Нобелевку по химии вручили трем ученым за методы быстрого синтеза

Ученые из США и Дании получили Нобелевскую премию за разработку методов, которые позволяют быстро синтезировать вещества, в том числе биологически активные. Один из награжденных стал пятым в истории дважды лауреатом

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Лауреатом Нобелевской премии по химии в 2022 году стали Каролин Бертоцци (США), Мортен Мелдал (Дания) и Барри Шарплесс (США). Премию им присудили за разработку инструментария для создания молекул и достижения в биоортогональной химии и «клик-химии».

Термин «клик-химия» был впервые введен Шарплессом в 2001 году, он описывает химические реакции, которые позволяют быстро и эффективно синтезировать заданные вещества путем соединения между собой относительно небольшого количества элементов. Такой механизм позволяет быстро и в больших объемах наладить выпуск, к примеру, фармацевтических препаратов.

Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии уже во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности. Таким образом, американский ученый стал первым дважды лауреатом Нобелевки более чем за 40 лет и пятым человеком в истории, который бы дважды удостоился Нобелевской премии. До него этого удалось только Марии Склодовской-Кюри (по физике в 1903 году и по химии в 1911 году), Лайнусу Полингу (по химии в 1954 году и Нобелевскую премию мира в 1962 году), Джону Бардину (премии по физике в 1956 году и 1972 году) и Фредерику Сенгеру (премии по химии в 1958 году и 1980 году).

Каролин Рут Бертоцци — американский ученый-химик, профессор Стэнфордского университета, бывший директор Molecular Foundry. Она работает в области гликобиологии и биоортогональной химии.

Мортен Мелдал — профессор Копенгагенского университета. Он также занимался вопросами органического синтеза.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили ученым из Германии и США Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану «за развитие асимметричного органокатализа». Долгое время считалось возможным использовать в качестве катализаторов только металлы и ферменты, однако около 20 лет назад Лист и Макмиллан независимо друг от друга разработали третий тип катализа — с использованием каркаса из атомов углерода, к которому могут присоединяться атомы более активных элементов, в том числе кислорода, серы или фосфора. Такие катализаторы безвредны для окружающей среды и при этом дешевы в производстве.