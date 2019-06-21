Оюб Титиев после освобождения из колонии отказался работать в Чечне

Оюб Титиев отбывал наказание за хранение наркотиков, он освободился условно-досрочно. Правозащитник настаивал, что наркотики ему подбросили

Оюб Титиев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Руководитель чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, вышедший в пятницу на свободу из колонии, заявил РБК, что не планирует далее работать в Чечне, так как не хочет подставлять под риск своих коллег.

«То, что я вышел — ничего сверхъестественного в этом нет. Это обычное явление для этой колонии. Мне нужно сейчас с домашними делами разобраться, дом достраивать. А дальше буду работать — только не в Чечне, а в другом регионе. В Чечне я боюсь кого-нибудь взять на работу, просить людей заниматься этой деятельностью. А одному здесь трудно будет. Никакой страховки нет, поэтому я не хочу рисковать коллегами», — сказал Титиев.

Полицейские остановили автомобиль, в котором ехал Титиев, 9 января 2018 года. При осмотре они нашли пакет с веществом «со специфическим запахом марихуаны» весом около 180 г. На правозащитника завели дело, которое в итоге расследовал Следственный комитет по Чечне.

Титиев заявил, что наркотики ему подбросили: при осмотре автомобиля один из полицейских отвлек его, а другой в этот момент нашел пакетик с наркотиком. Он также настаивал, что его задержали незаконно, без понятых.

18 марта Шалинский горсуд Чечни признал Титиева виновным в хранении наркотиков в крупном размере и приговорил его к четырем годам колонии. В мае он попросил об условно-досрочном освобождении, суд удовлетворил просьбу 10 июня.

Правозащитник написал письмо президенту Владимиру Путину, главе СК Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову. В нем он заявил, что его принуждали к самооговору, а уголовное дело назвал сфабрикованным.