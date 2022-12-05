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Общество ,  
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По отремонтированной части Крымского моста запустили движение автомобилей

На Крымском мосту запустили движение автомобилей после ремонта поврежденной взрывом части
Взрыв на мосту произошел 8 октября, были повреждены два пролета. Общий ремонт планируют завершить к июлю следующего года
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Крымскому мосту спустя почти два месяца после взрыва на нем грузовика восстановили движение по отремонтированной части, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Тамань».

Взрыв произошел утром 8 октября на той части моста, что ведет в сторону Крыма. В результате начался пожар, были повреждены два пролета автомобильной части моста, загорелись железнодорожные топливные цистерны. Во время взрыва погибли четыре человека.

Движение поездов и автомобилей (исключая грузовые) по неразрушенной части возобновили в тот же день. Через десять дней разрешили проезд грузовиков, но массой до 40 т.

Президент Владимир Путин обвинил в организации взрыва спецслужбы Украины. Его украинский коллега Владимир Зеленский позднее заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта.

ФСБ заявила, что бомбу, замаскированную под рулоны строительной полиэтиленовой пленки, отправили в начале августа из порта Одессы сначала в Болгарию, затем в Грузию, а потом в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и направили в Россию. После повторной подмены документов груз на фуре, которая в итоге взорвалась, был направлен в Крым. Следственный комитет заявил, что к теракту причастны 12 человек, часть из них арестовали.

Ремонт моста начался 12 октября, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. Сначала он говорил, что необходимо заменить два пролета моста на разрушенной части, однако позднее Хуснуллин заявил, что придется заменить еще четыре на неразрушенной из-за их деформации.

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19 ноября на мосту установили все автомобильные пролеты. Хуснуллин говорил, что по одной полосе моста движение откроют к 5 декабря, а к 20 декабря — по обеим. В целом завершить ремонт моста должны к 1 июля следующего года.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Крымский мост взрыв ремонт
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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