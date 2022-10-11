Среди погибших на Крымском мосту оказался судья Арбитражного суда Москвы

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Число жертв взрыва на Крымском мосту выросло до четырех, среди погибших — судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщили ТАСС и Mash.

По словам источника ТАСС, опознание тел еще продолжается. Mash пишет, что Маслова планируют опознать с помощью ДНК-экспертизы на основе материалов его брата.

По данным телеграм-канала, во время взрыва судья находится в автомобиле Cadillac Escalade, который проезжал мимо грузовика. В Крым он направился с друзьями — семейной парой из Петербурга и еще одним мужчиной. Они ехали на дачу в Черноморске отметить день рождения Маслова.

До этого было известно о трех погибших. 8 октября Следственный комитет сообщал, что из воды подняли тела мужчины и женщины.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На нем подорвали грузовик. В результате теракта обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом проходящего мимо железнодорожного состава.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Президент Владимир Путин заявил, что за взрывом стоят спецслужбы Украины.

После взрыва на Крымском мосту российские военные нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Параллельно с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании совместной с Россией группировки войск. А Украина договорилась о срочной встрече G7.

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