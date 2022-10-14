Правительство распорядилось отремонтировать Крымский мост до 1 июля

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Восстановление пострадавшего в результате взрыва Крымского моста должно завершиться не позднее 1 июля, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Единственным исполнителем работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов инфраструктуры определена компания «Нижнеангарсктрансстрой». При этом распоряжением допускается возможность привлечения компанией соисполнителей при условии, что сама она выполнит не менее 50% обязательств по каждому госконтракту.

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