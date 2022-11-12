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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Турция сообщила об ограничении Россией прохода судов под Крымским мостом

Власти Турции: Россия ограничила проход судов в Азовское море через Керченский пролив
Загруженные в других странах корабли на смогут проходить из Черного моря в Азовское, такой запрет наложили российские власти, сообщили в турецком Минтрансе. Около месяца назад на Крымском мосту взорвался грузовик с бомбой
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия запретила проход по Керченскому проливу кораблям, загруженным за пределами российской территории, сообщило в Twitter главное управление по морским делам при Минтрансе Турции.

Ведомство указало, что соответствующее уведомление было получено от российского правительства.

РБК направил запрос в пресс-службы Минтранса и Росморречфлота, а также в Минобороны, погрануправление ФСБ по Республике Крым, обратился за комментарием в управление информации и пресс-службы главы Крыма.

Около месяца назад, рано утром 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, следовавший в Крым. В результате погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета полосы в Крым, загорелись цистерны с топливом в составе, следовавшем по железнодорожной ветке моста.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в его подготовке украинские спецслужбы. «Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — счел он. Украинский президент Владимир Зеленский сказал позднее: «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно». Источник The New York Times среди украинских чиновников сообщил, что взрыв был организован Киевом.

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Следователи полагают, что бомбу замаскировали в рулонах строительной полиэтиленовой пленки. В начале августа взрывное устройство отправили из пота Одессы в Болгарию, после чего в Грузию, а затем в Армению, где груз растаможили. Далее его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда — в Симферополь, уверены в ФСБ.

В середине октября суд в Симферополе арестовал пятерых подозреваемых в причастности к организации взрыва, Басманный суд Москвы арестовал еще трех человек, которых считают причастными к организации произошедшего.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Артём Кореняко, Маргарита Овсянникова
Керченский пролив Крымский мост Турция судоходство
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