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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Хуснуллин доложил о необходимости заменить два пролета моста в Крым

Хуснуллин: надо заменить два пролета железнодорожного полотна на Крымском мосту
На железнодорожной части Крымского моста нужно заменить два пролета, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в ремонте также нуждается одна из опор, ее должны отремонтировать до конца недели

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Два пролета железнодорожного полотна Крымского моста, по предварительным данным, нуждаются в замене, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время совещания в правительстве. Видео с его докладом размещено в «Телеграме» кабмина.

«Ведем обследование железнодорожного полотна. Предварительно видим необходимость замены двух пролетов. Но уже в первый же день силами Крымской железной дороги было восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют», — сообщил Хуснуллин.

РБК направил запрос в аппарат вице-премьера с просьбой пояснить его слова о необходимости заменить два пролета.

Также, по словам Хуснуллина, водолазы при обследовании опор моста выявили повреждение одной из них.

«Выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждения опоры — конец этой недели», — заявил вице-премьер.

Всего, по его словам, ликвидацией последствий ЧП на мосту занимаются 150 человек, которые работают круглосуточно, в две смены.

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Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что грузовые автомобили и пассажирские автобусы на мост пока не допускают, их перенаправят на паромы. Грузовые и пассажирские поезда отправляются по одной нитке железнодорожного полотна, поврежденные участки поезда проходят со скоростью 40 км в час.

По его словам, одна железнодорожная нитка закрывает все потребности в железнодорожном сообщении на данный момент.

Крымский мост был поврежден из-за взрыва грузовика, который по нему ехал утром 8 октября. Также из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста.

Два автомобильных пролета моста обрушились (ветка из Краснодара в Керчь), три человека погибли в результате происшествия. 

СК завел дело о теракте. Президент России Владимир Путин назвал его заказчиками, авторами и исполнителями украинские спецслужбы. 

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200–500 млн руб.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Марат Хуснуллин Крымский мост железная дорога
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