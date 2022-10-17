Басманный суд арестовал еще троих фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Россиян арестовали до 8 декабря. Им вменяют совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшее смерть человека и значительный ущерб имуществу. СК считает 12 человек причастными к взрыву, восемь из них арестованы

Фото: Владислав Шатило / РБК

Басманный районный суд Москвы арестовал до 8 декабря еще троих подозреваемых в совершении террористического акта (п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда. Это Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых.

В пресс-службе суда РБК уточнили, что всех троих считают причастными к организации взрыва на Крымском мосту. «Интерфакс» пишет, что все арестованные — граждане России.

Следственный комитет полагает, что к теракту причастны 12 человек. Восьмерых из них уже задержали. Это пятеро россиян и трое граждан Армении и Украины. 14 октября первых пятерых подозреваемых арестовали до 8 декабря.

Организаторами теракта ФСБ назвала Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, лично его главу Кирилла Буданова, сотрудников и агентуру.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате загорелись железнодорожные цистерны с топливом проходившего мимо поезда. Обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь, четыре человека погибли. СК возбудил уголовное дело о теракте. За совершение этого преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы. Максимальное наказание по второй части статьи, по которой обвиняют троих россиян — 20 лет лишения свободы.

В ФСБ говорили, что взрывное устройство, с помощью которого совершили теракт, отправили из порта Одессы в болгарский город Русе в начале августа. Оттуда его повезли в грузинский порт Поти, а дальше — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда — в Симферополь.