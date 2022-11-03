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Хуснуллин заявил, что надо заменить еще четыре пролета Крымского моста

Четыре пролета неразрушенной части Крымского моста придется заменить из-за деформаций, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Полностью завершить ремонт автомобильной и железнодорожной частей планируется в сентябре 2023 года
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Четыре пролета неразрушенной автомобильной части Крымского моста потребуется заменить, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента с членами правительства.

Обследования показали, что эти пролеты получили повреждения и их нужно заменить новыми, пояснил Хуснуллин. Сейчас по этой части моста открыто движение легковых автомобилей и автобусов. За состоянием полос следят специализированные организации, отметил вице-премьер.

Автомобильная часть Крымского моста состоит из двух практически независимых мостов, 8 октября взрывом были разрушены два пролета части, по которой шло движение в сторону Крыма. Движение в направлении Краснодарского края было запушено в тот же день — сначала реверсивное по одной полосе, а уже 9 октября по двум.

По словам Хуснуллина, до 10 ноября планируется завершить монтаж пролетов на разрушенной части моста. Запустить движение по одной полосе этой части планируется 5 декабря, а до 20 декабря — по двум. После этого строители начнут разбирать пролеты левой стороны моста, ремонт которой планируется завершить до 30 марта следующего года. До 1 июля будут идти работы по восстановлению сопутствующей инфраструктуры, которая не влияет на движение, сообщил Хуснуллин.

Ремонт железнодорожной части моста, где нужно заменить два пролета, сейчас планируется завершить в сентябре 2023 года. Но, по словам вице-премьера, возможно, эта работа будет ускорена.

На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв, который разрушил два пролета автомобильной части. Кремль обвинил в произошедшем украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, насколько ему известно, Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

Мост через Керченский пролив начали строить в 2016 году. Он состоит из двух отдельных сооружений — железнодорожного и автомобильного мостов. Автомобильное движение было открыто в 2018 году, еще через год заработала железнодорожная часть. Стоимость строительства 19-километрового моста с учетом проектирования составила 223,6 млрд руб.

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Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Крымский мост Марат Хуснуллин Строительство инфраструктура
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