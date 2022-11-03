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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Хуснуллин назвал сроки восстановления движения по Крымскому мосту

Вице-премьер Хуснуллин: движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря
Движение по Крымскому мосту было приостановлено после 8 октября, когда на нем взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Позже движение запустили по неповрежденной стороне. С 20 декабря его запустят на обеих полосах
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Движение на обеих полосах поврежденного из-за взрыва Крымского моста восстановят к 20 декабря, по правой стороне его планируют запустить уже 5 декабря. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин; трансляцию вел РБК.

«На сегодняшний день завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой неразрушенной стороны моста. <...> На восстановление автомобильного моста правительством выделено необходимое финансирование, госконтракт заключен. Запустить движение планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря — полностью по другой», — заявил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, нужно заменить четыре пролета неразрушенной части, монтаж новых пролетов должны начать 5 ноября. Работы на второй части моста планируется завершить до 30 марта, а полностью все строительные работы должны закончиться к июлю 2023 года.

Движение транспорта по основному маршруту в Крым (через Крымский мост) было приостановлено после теракта 8 октября. Тогда взорвался ехавший по мосту грузовик, затем от взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в тот момент двигался по железнодорожной части сооружения. В результате ЧП погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Возбуждено дело по статье о терроризме, арестованы восемь человек. Российские власти считают, что взрыв организовали спецслужбы Украины.

Взрыв на Крымском мосту. Фото
Фотогалерея 

Правительство распорядилось полностью восстановить Крымский мост не позднее 1 июля. Исполнителем работ определена компания «Нижнеангарсктрансстрой». При этом она может привлечь и другие компании, если сама выполнит не менее 50% обязательств по каждому госконтракту.

Сейчас по неповрежденным пролетам Крымского моста могут передвигаться легковые автомобили, автобусы и грузовики до 40 т (их не пропускают без досмотра).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Крымский мост взрыв терракт Марат Хуснуллин Военная операция на Украине
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