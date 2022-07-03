Шольц назвал возможный рост цен на отопление «социальной взрывчаткой»

Олаф Шольц (Фото: Markus Schreiber / AP)

Резкое подорожание отопления в зимний период грозит Германии социальными волнениями, власти страны принимают меры для снижения рисков и обеспечения непрерывного энергоснабжения, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью ARD, передает телеканал Bayerischer Rundfunk (BR).

Ситуация с повышением цен на отопление станет «социальной взрывчаткой», если стоимость повыситься на несколько сотен евро, сказал канцлер. Шольца спросили, может ли он гарантировать жителям Германии, что они не будут мерзнуть зимой, на что он ответил: «это зависит от многих вещей, которые происходят во всем мире». В качестве примера он привел риск полной остановки поставок газа из России.

Сейчас власти Германии принимают меры для решения кризиса: ведется строительство терминалов сжиженного газа (СПГ), для чего в законодательство вносятся необходимые изменения, вводятся в эксплуатацию угольные электростанции, перечислил глава немецкого правительства.

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