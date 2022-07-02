В Италии предсказали тяжелую зиму при остановке поставок газа из России
Поставки газа из России в Италию сократились на 15% и в случае их полного прекращения республику ждет трудная зима, заявил в интервью телеканалу SkyTg24 министр экологических преобразований Италии Роберто Чинголани.
«Если Москва отключит газ, зима может быть трудной», — сказал он.
Чинголани назвал основной задачей обеспечить запасы газа к зиме, когда будет пик промышленного и бытового потребления. По его словам, из-за конфликта на Украине поставки из России уже снизились, а временная приостановка работы «Северного потока» может усугубить ситуацию.
«Северный поток» будет закрыт на две недели на техническое обслуживание: это будет означать, что газа станет еще меньше, а цены вырастут, потому что газовый рынок носит спекулятивный характер, и начнется дальнейшая гонка накоплений [газа]», — отметил Чинголани.
Правительство Италии уже выделило €30 млрд на субсидирование цен на газ, сообщил он. Хранилища газа в стране сейчас заполнены на 60% и планируется выйти на уровень 90%, сказал министр.
По словам Чинголани, Италия находится в лучшем положении относительно ситуации с поставками газа, чем другие страны ЕС, поскольку Рим «за несколько недель» диверсифицировал источники закупок.
О сокращении «Газпромом» поставок газа в Италию на 15% в середине июня сообщила итальянская энергетическая компания Eni. Там заявили, что причины сокращения поставок «Газпрома» в соотвествующем уведомлении не объяснил. Eni ранее согласилась на схему оплаты газа в рублях, которую потребовала Россия. При этом в компании заявляли, что Италия сможет пережить зиму, несмотря на снижение поставок газа из России.
В апреле Италия заключила контракт с Алжиром на увеличение поставок газа, писало агентство Reuters. Премьер-министр Марио Драги назвал это важным шагом для снижения зависимости от газа из России.
Итальянская газета Lifegate отмечает, что поставки по Транссредиземноморскому газопроводу из Алжира в Италию увеличатся на 9 млрд куб. м в год — до 30 млрд куб. м. Таким образом, североафриканская страна станет главным поставщиком газа в Италию.
Лидером по поставкам в 2021 году была Россия, которая обеспечила Риму 29 млрд куб. м., Алжир поставил 22,5 млрд куб. м., Азербайджан — 7,2 млрд куб. м., Катар — 6,8 млрд куб. м. Италия также закупает газ в Ливии, Норвегии, США и Нидерландах.