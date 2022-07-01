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В Германии построят крупнейший в стране накопитель тепла для отопления

Фото: Michael Sohn / AP
Фото: Michael Sohn / AP

Отопительная компания Vattenfall строит крупнейший в Германии накопитель тепла емкостью 56 млн литров теплоносителя на территории электростанции Reuter West в Берлине. Сооружение будет запущено в апреле следующего года, сообщает компания.

Накопитель будет хранить воду, нагретую до 98 градусов, при необходимости это тепло можно высвобождать. Местонахождение терморезервуара на территории электростанции позволит использовать избыточную энергию, отметили в Vattenfall, поскольку другие находящиеся рядом источники тепла также можно подключить к накопителю.

В июле начнется заполнение хранилища, оно займет около двух месяцев. По оценкам компании, 56 млн литров соответствуют объему 350 тыс. ванн. Высота накопителя составляет 45 м, диаметр — 43 м.

«При тепловой мощности 200 мегаватт накопитель может обеспечивать тепло в течение 13 часов даже в очень холодную погоду», — пояснила глава немецкого отделения Vattenfall Таня Вельгосс, отметив, что терморезервуар позволит также сократить выбросы углекислого газа.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

The Washington Post пишет, что стоимость проекта составила €50 млн, а мощности в 200 мегаватт должно хватить, чтобы обеспечит 10% потребностей Берлина в горячей воде в холодный период. Ответственная за вопросы климата сенатор Беттина Джараш отметила, что Берлин из-за своего географического положения более зависим от российского топлива, чем остальные части Германии. «Вот почему мы действительно спешим сюда», — приводит издание ее комментарий Associated Press.

После начала военной операции России на Украине европейские политики неоднократно предлагали экономить на отоплении для замещения российского газа. Весной ЕС представил план отказа от энергоносителей из России.

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14 июня «Газпром» объявил о снижении прокачки газа по «Северному потоку» из-за турбин Siemens, которые компания не может вернуть из ремонта из-за санкций. В Берлине это решение назвали политическим. В Германии также опасаются, что Россия совсем прекратит поставки в страну. Из-за этой ситуации в ФРГ повысили уровень режима предупреждения ЧС по газу до второго из трех.

В Кремле заявили, что сокращение поставок произошло из-за действий ЕС, поскольку страдает «механическая инфраструктура», а Германия обязана «отремонтировать железо».

Теги
отопление энергоснабжение Берлин Германия
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