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Власти ФРГ допустили веерные сбои электроснабжения из-за нехватки газа

Глава Минэкономики Германии допустил веерные сбои электроснабжения из-за нехватки газа
Министр экономики Германии Хабек указал на то, что Германии нужно быть готовой к еще большему сокращению поставок газа из России, поскольку, по его мнению, страна имеет дело с «с экономической войной»
Фото: Michele Tantussi / Reuters
Фото: Michele Tantussi / Reuters

Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения из-за нехватки газа. Об этом заявил немецкий вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает Bloomberg.

«Если одна компания потерпит крах, или работа других нарушится, это станет причиной эффекта домино, который быстро приведет к глубокой рецессии», — отметил Хабек.

Он указал на то, что Германии нужно быть готовой к еще большему сокращению поставок газа из России, поскольку, по его мнению, это входит в стратегию Москвы «по подрыву европейского единства».

По словам политика, Германия имеет дело с «с экономической войной», которую якобы ведет президент России Владимир Путин. Хабек счел, что после сокращения поставок российского газа на 60% последует продолжение.

Немецкий министр также не исключил, что поставщики электроэнергии могут воспользоваться правом повысить цены вне исходных контрактных обязательств. Однако пока власти воздерживаются от такого варианта из-за роста стоимости для конечного потребителя.

В Германии предложили ввести сбор за газ
Экономика
Фото:Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Ранее, 1 июля, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в Германии предложили взимать сбор со всех потребителей газа. Ожидается, что парламент примет соответствующий закон 8 июля.

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Немецкие власти полагают, что такая мера позволит помочь поставщикам справиться с ростом цен на топливо, писало агентство.

Россия с 11 июля приостановит прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». Его перекроют почти на две недели для плановой профилактики — до 21 июля. Nord Stream AG сообщила, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами компании по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Тем не менее Хабек ранее высказывал опасения, что российская сторона после этого перестанет поставлять газ в Германию. «Я бы соврал, если бы сказал, что это исключено», — заявлял он и призывал экономить газ везде, где возможно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил, что Москва строго выполняет обязательства по поставкам топлива. «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика», — подчеркнул он.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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