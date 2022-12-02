Украинские силовики пришли в монастыри и храмы УПЦ в трех областях

Силовики провели осмотр помещений монастырей, храмов и скитов Украинской православной церкви Московского патриархата. Целью СБУ назвала противодействие терроризму и использованию «религиозных общин в качестве ячеек русского мира»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и других силовых ведомств страны пришли с «контрразведывательными мероприятиями» в религиозные учреждения Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает СБУ в Telegram.

«Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашей стране», — говорится в сообщении.

В Закарпатье силовики пришли в Свято-Николаевский мужской монастырь.

В Ровненской области — в Городокский женский монастырь, а также в три храма: Всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский и Свято-Успенский, а также на Свято-Георгиевское подворье.

В Житомире — в Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь и в два скита УПЦ в Житомирском районе.

Целями своих действий СБУ называет «недопущение использования религиозных общин в качестве ячейки «русского мира», а также желание обезопасить население от провокаций и террористических актов. Для этого силовики провели «осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению», говорится в сообщении спецслужбы. СБУ подчеркивает, что с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения и проводит мероприятия в рамках действующего законодательства.

На Украине помимо УПЦ с 2018 года действует автокефальная церковь, образованная в результате слияния двух неканонических церковных структур — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Она получила название Православная церковь Украины (ПЦУ). РПЦ назвала объединение, произошедшее на особом объединительном соборе, «канонически ничтожным».

После начала спецоперации России на Украине депутаты украинской партии «Голос» внесли в Верховную раду законопроект о запрете деятельности и изъятии имущества РПЦ на территории страны. В УПЦ МП инициативу назвали незаконной и нарушающей право на свободу вероисповедания.

В мае УПЦ объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Ее собор осудил проведение военной операции на Украине и обратился к российскому руководству с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». Также в некоторых епархиях, в том числе в Сумской, Житомирской и Ивано-Франковской, священники УПЦ прекратили поминать патриарха РПЦ Кирилла во время богослужений, из-за чего тот упрекнул их в слабости.

Синод РПЦ, реагируя на заявления УПЦ об отделении, предупредил ее об «опасных последствиях» этого решения и выразил поддержку всем прихожанам и клирикам УПЦ, которые соблюдают канонический строй и стремятся к «канонической норме поминовения во время богослужений патриарха Московского и всея Руси».

СБУ неоднократно проводила следственные действия на территории храмов, монастырей и других объектов, которыми управляет Украинская православная церковь. Так, например, ведомство организовало проверку храма Рождества Христова УПЦ в Ивано-Франковске, в помещениях Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви, где силовики обнаружили некие «методички» об «особенностях проведения церковных литургий».

В октябре во время обысков в помещениях, принадлежащих Кировоградской и Новомиргородской, а также Александрийской и Светлогорской епархиям УПЦ МП, были изъяты «изготовленные в России антиукраинские материалы».

22 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской лавре в Киеве для недопущения ее использования как «ячейки русского мира». В лавре СБУ обнаружила «переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Кириллом», а также якобы изъяла «антиукраинские материалы». С целью провести «контрразведывательные мероприятия» украинские силовики пришли также на территорию Сарненской епархии УПЦ Московского патриархата, входящего в нее монастыря Волынской иконы Божией Матери и Корецкого Свято-Троицкого монастыря (ставропигиальный монастырь, также подчиняется напрямую московскому патриарху).

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал обыски в Киево-Печерской лавре «акцией устрашения верующих», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — «военными действиями» Киева против РПЦ.