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Военная операция на Украине ,  
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СБУ провела обыски в храме УПЦ в Ивано-Франковске

Обыски СБУ на территории епархий УПЦ МП проходят с октября. Храм Рождества Христова в Ивано-Франковске сотрудники спецслужбы проверяют в рамках «контрразведывательных мер безопасности», указали в СБУ
Фото: СБУ в Ивано-Франковской области
Фото: СБУ в Ивано-Франковской области

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку храма Рождества Христова УПЦ в Ивано-Франковске, сотрудники осматривают территорию и проверяют находящихся на ней людей в рамках «контрразведывательных мер безопасности». Об этом говорится на странице областного управления ведомства в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена).

В СБУ объяснили проверку стремлением изучить «данные о намерениях использования епархии как ячейки «русского мира», а также не допустить использование помещений УПЦ для сокрытия россиян и хранения запрещенных предметов, обеспечить безопасность жителей от «провокаций и террористических актов».

В ведомстве указали, что растут риски совершения преступлений против безопасности жителей Украины, суверенитета и территориальной целостности, действия ведутся при «непосредственном участии представителей церкви».

В конце октября СБУ обыскала помещения, принадлежащие Кировоградской и Новомиргородской, а также Александрийской и Светлогорской епархиям УПЦ МП. Были изъяты в том числе «изготовленные в России антиукраинские материалы». 22 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской лавре в Киеве для недопущения использования лавры как «ячейки русского мира». В середине ноября СБУ завела уголовное дело по ч. 1 ст. 436-2 (оправдание действий России в отношении Украины, до трех лет лишения свободы) после того, как в середине ноября в Сети появилось видео из лавры с песнопениями, где упоминалась Россия. Киево-Печерская лавра находится в ведении УПЦ МП.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что, «как и многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом».

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В марте группа украинских депутатов внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины, а также изъятии недвижимости и иного имущества Церкви. Пока законопроект находится на рассмотрении. 23 ноября партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» вновь внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день начала военных действий призвал все стороны приложить усилия, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Позднее он заявил, что конфликт между Россией и Украиной разжигают внешние силы в попытке разделить «один народ», и призывал молиться за российскую армию и флот.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина СБУ УПЦ Ивано-Франковская область «русский мир»
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