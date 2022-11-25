СБУ нашла «российские методички» в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП

Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия в помещениях Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви, подчиняющейся Московскому патриархату (УПЦ МП), сообщает спецслужба в своем телеграм-канале.

«В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают «методички» об особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения», — сообщается в телеграм-канале.

По утверждению СБУ, представители РПЦ МП занимались дезинформацией об общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, они требовали от священников УПЦ МП рассказывать о притеснениях «московской церкви».

В Службе безопасности Украины утверждают, что нашли склады «с оптовыми партиями прокремлевской литературы», а также документы российских военных.

СБУ сообщила, что процессуальные действия в уголовном производстве по факту государственной измены продолжаются.

Ранее СБУ заявляла, что проводит обыски еще в трех церквях в Ровенской области.Украинские правоохранители проводят контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УП.

В конце октября Служба безопасности Украины (СБУ) обыскала помещения, принадлежащие Кировоградской и Новомиргородской, а также Александрийской и Светлогорской епархиям Украинской православной церкви УПЦ МП. Были изъяты «изготовленные в России антиукраинские материалы». 22 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской лавре в Киеве для недопущения использования лавры как «ячейки русского мира». В середине ноября СБУ завела уголовное дело по ч. 1 ст. 436-2 (оправдание действий России в отношении Украины, до трех лет лишения свободы) после того, как в середине ноября в Сети появилось видео из лавры с песнопениями, где упоминалась Россия. Киево-Печерская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что эти «как и многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом».

В марте группа украинских депутатов внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины, а также изъятии недвижимости и иного имущества Церкви. Пока законопроект находится на рассмотрении. 23 ноября партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» вновь внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день начала военных действий призвал все стороны приложить усилия, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Позднее он заявил, что конфликт между Россией и Украиной разжигают внешние силы в попытке разделить «один народ» и призывал молиться за российские армию и флот.