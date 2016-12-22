Союз президента и митрополита: как в Киеве создавали новую церковь

В Киеве объявлено о создании новой церкви, которой Вселенский патриарх даст автокефалию. Архиереи Украинской православной церкви почти в полном составе собор проигнорировали, в Москве предупреждают о продолжении раскола

Президент Украины Петр Порошенко и митрополит Епифаний на объединительном соборе в Киеве (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Что решили украинские церкви​

В воскресенье утром глава созданной накануне Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужит свою первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе. Собор и монастырь до этого относились к ведению Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). О том, что церковь получила именно такое название, написал в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

Епифаний был выбран митрополитом Киевским и всея Украины в субботу на объединительном соборе. В нем приняли участие представители УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и два иерарха Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП, единственной из трех, которую признает канонической Русская православная церковь). 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) является епископом УПЦ КП, предстоятелем которой был патриарх Филарет. В новой церкви он получил титул почетного патриарха, сообщил Епифаний. Получит ли какой-то титул предстоятель второй церкви, участвовавший в соборе, Макарий, не сообщалось.

В будущем году избранный глава новой церкви отправится в Стамбул, где находится резиденция Константинопольского патриархата, и получит от Вселенского патриарха Варфоломея грамоту о церковной независимости (томос об автокефалии). Сопровождать его в поездке будет президент Украины, сообщил занимающий этот пост Петр Порошенко, выступая на Софийской площади по итогам собора. Томос будет вручен 6 января, сообщал ранее ​пресс-секретарь УПЦ КП.

Помимо избрания главы новой церкви, объединительный собор утвердил также ее устав, рассказал РБК митрополит Александр (Драбинко). По его словам, устав значительно отличается от того, который 4 декабря опубликовали несколько украинских СМИ, в том числе издание «Апостроф». Хотя, как и писали СМИ, новую церковь возглавил митрополит, а не патриарх. По данным СМИ, в уставе также должно говориться, что новая церковь будет неразрывно связана с Константинопольским патриархатом, а через него — со всеми остальными церквями. Принятый устав опубликуют в ближайшие дни, пообещал митрополит Александр.

Хронология В 1686 году Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Русской православной церкви (РПЦ). Однако в начале XX столетия представители Константинополя начали говорить, что РПЦ неправильно истолковала это решение и что у Вселенского патриарха сохранилось право считать Украину своей канонической территорией, вернуть Киевскую митрополию и предоставить ей независимость. Попытки создать независимую украинскую церковь предпринимались не раз. После революции 1917 года появилась Украинская автокефальная православная церковь, в 1992 году была создана Украинская православная церковь (Киевского патриархата). Украинская православная церковь (Московского патриархата, УПЦ МП) является самоуправляемой церковью в составе РПЦ. После обретения Украиной независимости в 1991 году все ее президенты, кроме Виктора Януковича, пытались получить каноническую автокефалию. Президент Петр Порошенко сделал церковный вопрос одним из главных в своей политике. В 2016 и 2017 годах украинский парламент направлял обращения к Вселенскому патриарху с просьбой о церковной автокефалии. В апреле этого года ​в ходе визита в Турцию Порошенко встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем и через несколько дней Синод Константинопольского патриархата начал работу «для дарования автокефалии православным христианам Украины». 7 сентября Константинопольский патриархат назначил в Киев двух своих экзархов (посланников), что крайне возмутило РПЦ. 14 сентября экстренно созванный Священный синод Русской церкви постановил прекратить поминовения Константинопольского патриарха Варфоломея во время божественной литургии. 11 октября Константинопольский патриархат подтвердил свое намерение даровать украинской церкви автокефалию, а также установил каноническое общение с УПЦ КП и УАПЦ. Через четыре дня, 15 октября, РПЦ разорвала общение с Константинопольским патриархатом, охарактеризовав его действия как «беззаконные» и «неканонические». 3 ноября Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве. Оно, как пояснял Порошенко, завершает процесс предоставления «томоса по всем канонам православной церкви».

Кто принял участие в соборе

«Сегодня действительно историческое событие. Мы сумели объединить три ветви украинского православия в единую поместную православную церковь», — заявил после собора митрополит Епифаний (цитата по сайту президента Украины). Всего в соборе, как сообщает украинское издание Liga.net, приняли участие 190 человек. Больше всего было представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину, всего 126 делегатов. Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами — 36 делегатов).

Незадолго до проведения объединительного собора президент Порошенко попытался склонить на свою сторону и сторону новой церкви представителей УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием. Однако на инициированную президентом встречу приехали только три представителя УПЦ МП. Приглашение принять участие в объединительном соборе направлял Онуфрию и Вселенский патриарх. Однако предстоятель УПЦ от него отказался.

В итоге из 90 архиереев (общее название высших чинов духовенства) УПЦ МП в соборе приняли участие только двое: митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Фотографию с ними опубликовал в Facebook священник Богдан Тимошенко. Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил РБК, что двое архиереев, участвующих в объединительном соборе, больше не являются священнослужителями церкви Московского патриархата. «Они приняли участие в учредительном собрании, целью которого было создание новой религиозной организации. Их участие в этом соборе свидетельствует о том, что они выходят из нашей церкви и вступают в новую, которая, с нашей точки зрения, является нелегитимной», — сказал он. По его словам, митрополит Симеон больше не будет возглавлять Винницкую епархию, его заменит другой священнослужитель. У митрополита Александра епархии и не было, говорит он. Митрополит Александр заявил РБК, что он действительно больше не является клириком УПЦ МП: «Я теперь клирик украинской поместной церкви».

Помимо священнослужителей, в соборе приняли участие президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент страны Виктор Ющенко. Порошенко, судя по фотографиям, сидел в президиуме собора. В президиум также вошли экзархи (посланники) Вселенского патриарха на Украине епископ Иларион (Рудник) и архиепископ Даниил (Зелинский), митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), митрополит Филарет (Денисенко), глава УАПЦ митрополит Макарий (Малетич), митрополит Симеон (Шостацкий) и экзарх Вселенского патриарха в Греции митрополит Адрианопольский Амфилохий (Стергиу).

Можно ли считать собор объединительным

Русская православная церковь и УПЦ МП прошедший собор и его итоги не признают. «Это действие никаким объединительным собором назвать нельзя даже по формальным признакам», — заявил РБК председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Вселенский патриарх Варфоломей обещал, что создание новой церкви поможет преодолеть церковный раскол на Украине, однако на этом объединительном соборе не было представительства единственной церкви, которую РПЦ считает канонической, — УПЦ МП, отметил он.

По мнению Легойды, факт вовлеченности государства в объединительный собор противоречит концепции светского государства. «Все эти действия проходят с нарушением украинской Конституции. Власть во многом срежиссировала эту историю, президент Порошенко чуть ли не председательствовал на этом соборе», — говорит он.

То, что в итоге на собор пришли лишь два архиерея УПЦ МП, причем только у одного из них есть своя епархия, ​большой минус этого объединительного собора, считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества института Европы РАН Роман Лункин. «Весной этого года сами раскольники заявляли о том, что они с легкостью расколют УПЦ, однако собор показал, что им это сделать не удалось. Подтвердилось, что весь этот процесс является яркой националистической политической акцией», — сказал эксперт РБК.

Кроме того, предполагалось, что объединение будет проходить при равноправном участии всех церковных юрисдикций, добавляет Лункин, а оказалось, что ведущую роль взял на себя все-таки Филарет, ставленник которого возглавил новую структуру.

Что имеет и на что претендует новая церковь

Если все общины УПЦ КП и УАПЦ войдут в новую церковь, то в ней будет около 6,3 тыс. приходов и более 4,6 тыс. храмов (по данным Министерства культуры Украины за 2017 год). УПЦ МП в этом случае (следует из тех же данных) сохранит свое лидерство: у нее в распоряжении по всей стране 11 392 храма и собора, к ней относилось 12 328 общин верующих.

Филарет неоднократно заявлял, что, после того​ как украинская церковь станет независимой, здания, которые сейчас занимает УПЦ МП, в том числе Киево-Печерская и Почаевская лавры, должны перейти к ней. ​Украинское законодательство считает собственником храмового здания общину (в России, например, храмовым зданием управляет епархия). И Киево-Печерская, и Почаевская лавры находятся в пользовании УПЦ МП, но их собственником является государство. В начале октября этого года директор департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш в интервью изданию «Главком» заявил, что обе они были переданы УПЦ в аренду на 50 лет и государство может изменить свое решение. В ноябре Минюст Украины начал пересматривать документы, которыми в распоряжении УПЦ были переданы некоторые здания Почаевской лавры. ​

Когда украинская церковь получит томос, приходы УПЦ МП смогут проголосовать о переходе в другую церковь, причем решение будут принимать сами прихожане, а не епископы. Таким образом митрополит Винницкий Симеон, принявший участие в создании новой церкви, не может своим единоличным решением перевести епархию в ее подчинение. Но, по данным украинского издания Страна.ua, ​еще 13 декабря в кафедральном соборе в Виннице состоялось собрание общины, которое приняло решение перейти в единую поместную церковь. Костяк общины (необходимая для легитимности собрания десятка) был сформирован из лично преданных Симеону прихожан, ​объявление о собрании на службах не оглашалось, привело подробности издание. ​