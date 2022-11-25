СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ

Служба безопасности Украины проводит (СБУ) обыске в епархиальном управлении Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице епархии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

В сообщении говорится, что более подробная информация поступит после окончания следственных мероприятий. «Информация, которая циркулирует в интернете, о захвате Свято-Николаевского храма и епархиального управления вооруженными людьми является недостоверной», — уточнили в епархии.

Там также пояснили, что на территории епархии нет «представителей сторонних религиозных организаций», поэтому происходящее нельзя характеризовать как захват.

Ранее 22 ноября СБУ проводила обыски в Киево-Печерской лавре. В официальном сообщении ведомства говорилось, что на территории лавры проводились «контрразведывательные мероприятия для недопущения ее использования в качестве ячейки «русского мира».

«Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине», — сообщили тогда в СБУ.

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