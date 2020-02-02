Россия внесла новый коронавирус в список опасных для окружающих болезней

Коронавирус 2019-nCoV стал шестнадцатым заболеванием в перечне. В него также входят гепатит В и С, туберкулез, холера и сибирская язва

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Новый коронавирус 2019-nCoV внесен в России в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении правительства.

В документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, отмечается, что список дополнен пунктом «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)».

Теперь в перечне содержится 16 заболеваний. В него также входят болезнь, вызванная ВИЧ, гепатит B и С, дифтерия, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.

Вспышка пневмонии, вызванной новым вирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухань — столице провинции Хубэй. По последним данным властей КНР, в стране подтвердили более 14 тыс. случаев заболевания, 305 человек погибли. Вирус распространился и за пределы Китая — по информации Всемирной организации здравоохранения, подтверждено более 130 случаев заражения более чем в 20 странах, в том числе в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Австралии, США, Канаде, Германии и Франции.