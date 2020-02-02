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Вирус из Китая ,  
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Россия внесла новый коронавирус в список опасных для окружающих болезней

Коронавирус 2019-nCoV стал шестнадцатым заболеванием в перечне. В него также входят гепатит В и С, туберкулез, холера и сибирская язва
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Новый коронавирус 2019-nCoV внесен в России в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении правительства.

В документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, отмечается, что список дополнен пунктом «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)».

Теперь в перечне содержится 16 заболеваний. В него также входят болезнь, вызванная ВИЧ, гепатит B и С, дифтерия, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 февраля
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Вспышка пневмонии, вызванной новым вирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухань — столице провинции Хубэй. По последним данным властей КНР, в стране подтвердили более 14 тыс. случаев заболевания, 305 человек погибли. Вирус распространился и за пределы Китая — по информации Всемирной организации здравоохранения, подтверждено более 130 случаев заражения более чем в 20 странах, в том числе в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Австралии, США, Канаде, Германии и Франции.

В России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, обнаружили два случая заболевания — в Тюменской области и Забайкальском крае. Заболевшие — граждане Китая, их отправили в больницы и изолировали. За теми, кто контактировал с ними, наблюдают врачи. 2 февраля в Ленобласти госпитализировали вернувшуюся из Китая женщину, у которой заподозрили признаки инфекции.

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В Кремле заявили, что вспышка инфекции в Китае и его распространение за пределами страны стали поводом для специальных мер правительства. С 1 февраля власти ограничили авиасообщение с Китаем, авиакомпаниям разрешили летать в эту страну в чартерном режиме. Минтранс при этом рекомендовал не ездить в КНР без крайней необходимости. Также правительство выпустило постановление, согласно которому Россия на время перестанет принимать граждан Китая, которые прибывали в рамках безвизовых групповых туристических поездок.

Голикова также объявила о начале эвакуации российских граждан из провинции Хубэй, президент Владимир Путин приказал задействовать для этого самолеты ВКС. По данным посольства, провинцию готовы покинуть порядка 130 россиян.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: заболевание, коронавирус
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